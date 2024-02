Bruce Springsteen, morta la mamma italiana Adele Zerilli. The Boss: «Troveremo un piccolo rock 'n roll bar, usciremo e balleremo»

di Redazione web

Addio alla fan numero uno di Bruce Springsteen. È morta Adele Zerilli, la mamma de «The Boss». Di origini italiane, la madre della rockstar aveva 98 anni ma non rinunciava mai ad andare aun concerto del figlio, proprio come una vera groupie. Ad annunciarne il decesso, avvenuto il 31 gennaio, è stato lo stesso Boss su Instagram postando un ricordo di lei e un video in cui ballano insieme. «Troveremo un piccolo rock 'n roll bar, usciremo e balleremo», scrive Springsteen.

Il post di Springsteen

Il cantante ha postato il testo della canzone The Wish:

«Ricordo che la mattina mamma sentiva la sveglia suonare.

Non c'è la telefonata della domenica, i fiori o il biglietto per la festa della mamma. Non è una casa in collina con un giardino e un piccolo cortile. Ho la mia hot rod in Bond Street. Sono più vecchio ma mi riconoscerete in un attimo. Troveremo un Little rock 'n roll bar e andremo a ballare».

