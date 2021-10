Bon Jovi positivo al Covid, era vaccinato. Annullati i suoi concerti: «Mettete la mascherina»

Jon Bon Jovi è risultato positivo al test per il covid-19 ed è stato costretto a annullare i suoi show, l'ultimo dei quali previsto a Miami Beach questo weekend. La star - che è completamente vaccinata - ha annullato la sua apparizione poche ore prima di salire sul palco, dopo aver ricevuto il risultato del tampone.

.@TheSun: “'FEELING FINE' @jonbonjovi tests positive for COVID-19 and pulls out of scheduled events including Miami Beach concert” — read more… https://t.co/GcLWrDemVZ — By Jovi (@ByJovi) October 31, 2021

Secondo quanto riferito da fonti locali, un uomo sul palco ha annunciato che Jon «non si sente benissimo» e non sarebbe apparso a causa della sua positività e si sarebbe diretto «a letto» per riposare. Nonostante il test positivo, secondo quanto riferito, Jon non mostra sintomi gravi. Il suo portavoce ha confermato: «Jon è vaccinato e si sente bene». Avrebbe dovuto essere sostenuto dai Kings of Suburbia, ma il gruppo ha anche cancellato l'apparizione per cautela.

La band di “Livin' on a Prayer” comprende il chitarrista Phil X, il batterista Tico Torres, il bassista Hugh McDonald e il tastierista David Bryan. Pochi giorna fa Bon Jovi aveva detto: «Indossate la mascherina. Hai un pezzetto di stoffa sul naso, non è un grosso problema, non è un grande sacrificio. I miei genitori hanno fatto una guerra, quello è stato un sacrificio. Indossare una mascherina alla fine è un accessorio di moda».

