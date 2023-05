Baustelle: grande spettacolo per i due live a Milano, tutto sold out

Grande successo per le due date milanesi dei Baustelle. L’iconica formazione composta da Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini si è esibita l’8 e il 9 maggio all’Alcatraz con due concerti sold out del loro tour nei principali club italiani che ha registrato il tutto esaurito, prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

Quest’estate i Baustelle proseguiranno il loro viaggio musicale con “Elvis tour”, quindici live prodotti e organizzati da Vivo Concerti, che vedranno la band ospite dei principali festival nell’estate 2023.

Di seguito i quindici appuntamenti estivi di “Elvis Tour”: il 2 luglio per un concerto in acustico a Tarvisio (UD) in occasione del No borders music festival ai Laghi di Fusine, il 4 luglio a Padova, allo Sherwood Festival presso il Park Nord Stadio Euganeo, il 6 luglio a Genova al Goa - Boa Festival a Porto Antico; il 7 luglio ad Arezzo per Men/go music fest presso il Parco Il Prato, l’8 luglio a Pistoia al Pistoia Blues Festival in Piazza Duomo, il 10 luglio a Roma al Roma Summer Fest, alla Cavea Auditorium Parco della Musica, il 13 luglio a Collegno (TO) al Flowers Festival al Parco della Certosa, il 15 luglio a Ollomont (AO) per il Musicastelle Outdoor presso Conca di By; il 19 luglio a Napoli in occasione del Noisy Naples Fest presso l’Arena Flegrea, il 21 luglio a Cesena in occasione di Acieloaperto presso la Rocca Malatestiana (sold out), il 27 luglio ad Atri presso Piazza Duchi D’Acquaviva, il 30 luglio, un appuntamento in acustico a Camigliatello Silano (CS) per il Be Alternative Festival, il 5 agosto a Carsulae (TR) in occasione di Suoni Controvento all’Arco di San Damiano, il 12 agosto a Locorotondo (BA) al Locus Festival presso la Masseria Ferragnano e infine il 19 agosto a Catania al Sotto il Vulcano Fest a Villa Bellini. Info e biglietti su vivoconcerti.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 12:52

