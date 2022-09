Ritorno live per il Balletto di Bronzo assieme ai Bulldogs nel nome dei Beatles

Love me do non è certamente famosa come Yesterday o Let it be: ma come sarebbe stato il rock se il 5 ottobre del 1962 quel riff di armonica su un banalissimo ‘amami, lo sai che io ti amo’ fosse rimasto chiuso fra centinaia di provini di una casa discografica? Per ricordare "il principio di tutto", dei Beatles e quindi della rivoluzione musicale degli anni Sessanta, l’Official Beatles Fan Club Pepperland ha organizzato a Stazione Birra un evento che comprende oltre alla musica anche una mostra fotografica sul tema di questa prima composizione firmata Lennon-McCartney.

La kermesse musicale prevede un set con The Bulldogs, band romana attiva dal 2009, con centinaia di concerti alle spalle e un secondo set con un gruppo molto attivo nel prog come Il Balletto di Bronzo, ma con una chicca beatlesiana: un album pubblicato in edizione limitata in vinile in cui rivisita in chiave prog alcuni brani dei Fab Four.

Stazione Birra mercoledì 5 ottobre

Ore 21,30 – ingresso e. 10

Prenotazioni: 0679845959

info@stazionebirra.it

Balletto di Bronzo:

Gianni Leone: tastiere, voce

Riccardo Spilli: batteria

Ivano Salvatori: basso

The Bulldogs:

Andrea Sanarica: voce, basso

Alessandro Pescetelli: voce, chitarra

Fabio Maccheroni: voce, chitarra

Andrea Secli: voce, batteria

Alessandro De Leonardis: tastiere

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA