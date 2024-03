Annalisa sarà la madrina del Roma Pride 2024: "Sinceramente" è il nuovo inno alla libertà

di Serena De Santis

Sarà Annalisa la nuova madrina del Roma Pride 2024 che rappresenta un modello da seguire e la sua hit Sinceramente un invito alla libertà. L'evento, che quest'anno arriva alla sua 30esima edizione, si svolgerà sabato 15 giugno e vedrà la capitale tingersi dei colori della pace e dell'amore. A rappresentarlo sarà proprio la terza classificata del Festival di Sanremo, che è stata scelta per il suo impegno civile verso la parità dei diritti.

«Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante», ha commentato emozionata la cantante che ha voluto sottolineare come «celebrare insieme i 30 anni del Roma Pride sarà speciale e soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti. Sarà una grande festa in onore della libertà di essere, concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile.

La scelta della madrina

Mario Colamarino, il portavoce ufficiale del Roma Pride, ha spiegato cosa li ha spinti a scegliere l'artista italiana come madrina dell'evento. «Siamo certe e certi che il suo apporto e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione, contribuendo a far passare il messaggio che un Paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni. L'Italia deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti».

