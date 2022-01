Amici 21, LDA felice per papà Gigi D'Alessio commenta la nascita: «Ho due fratellini spettacolari»

La nascita del quinto figlio di Gigi D’Alessio ha rallegrato non solo i genitori ma anche LDA, il terzogenito del cantante napoletano. LDA, Luca D'Alessio, è un allievo di Amici 21, è un cantante come il padre ed è nella squadra di Rudy Zerbi. Nella scuola della De Filippi, sta raggiungendo traguardi importanti come il Disco D’Oro e poi il Disco di Platino per il suo primo inedito. Quando ha ottenuto i riconoscimenti, infatti, entusiasta ha chiamato a papà Gigi e a mamma Carmela.

Leggi anche - GF Vip, Manuel Bortuzzo scrive alla sua Lulù: «Mi manchi già da morire»

E poi durante una puntata della domenica pomeriggio ha dimostrato tutto il suo amore per i fratelli: Claudio, Ilaria e il più piccolo Andrea, figlio di Anna Tatangelo. LDA è legato a tutti i fratelli e, ora, attendo trepidante l'incontro con il piccolo Francesco. Ma, finchè sarà in casetta con i suoi compagni del programma, causa del Covid, non sarà possibile.

Intanto, però, può mostrare il suo amore sui social. Sotto il post su Instagram di Gigi D’Alessio che dà ai follower l'annuncio della nascita del piccolo, infatti, è spuntato il commento di Luca: «Ho due fratellini spettacolari» e molte emoji con gli occhi a cuoricino.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA