Alvaro Soler papà per la prima volta: il dolce annuncio e il bacio sul pancione di Melanie Kroll

Dopo le nozze in gran segreto con la modella tedesca e istruttrice di fitness 25enne Melanie Kroll, Alvaro Soler torna sui social per condividere con i suoi fan e affetti una bellissima notizia: presto la coppia accoglierà il primo figlio.

L'annuncio è stato fatto tramite un dolce video in cui i due sono seduti l'uno accanto all'altra, in riva al mare. Poi, il cantante tira su il giornale e finge di leggere qualcosa, mentre sul retro si vede un articolo dal titolo alquanto curioso: «Bambino numero 1 in arrivo».

Poi, Melanie si alza e mostra il pancione, a cui Alvaro Soler dà un dolce bacio.

