Alvaro Soler: il brano MAÑANA anciticipa il nuovo disco, MAGIA. «È una canzone che chiude un cerchio»

L’artista spagnolo che ha totalizzato in Italia 20 dischi di Platino in 5 anni, oltre 4 miliardi di stream globali e più di 2 milioni di album venduti nel mondo, uscirà da venerdì 2 luglio in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica con “MAÑANA”, il nuovo singolo di ALVARO SOLER che anticipa di 7 giorni la pubblicazione del nuovo album “MAGIA”, nei negozi e in digitale dal 9 luglio (disco già in preorder https://vir.lnk.to/alvaromagiaPR), un disco nato dall’isolamento che “ha obbligato tutti a riscoprire noi stessi e renderci conto che le piccole cose della vita possono essere magiche”.

L’amore per la vita e la positività di Alvaro Soler non sono certo una novità per chi lo ha ascoltato in questi anni regalandogli nel nostro paese 20 dischi di Platino ma il motto “la vita è breve, dobbiamo cercare di viverla al meglio e divertirci” ha sicuramente assunto oggi un nuovo significato.

SOLER è tornato dopo oltre 1 anno e mezzo di silenzio discografico con “MAGIA”, brano – già certificato ORO - che ha ottenuto come sempre un grande successo nel nostro paese e non solo (ha totalizzato oltre 50 milioni di stream) ma se MAGIA ha raccontato un momento personale di ALVARO, il nuovo singolo MAÑANA conferma un aspetto molto amato dell’artista spagnolo/tedesco: “Con me ci sono sempre positive vibes, non solo storie personali e le persone possono essere colpite da entrambi questi aspetti”.

MAÑANA è un brano dal sound assolutamente “soler” che vede ALVARO duettare per la prima volta con il duo colombiano CALI Y EL DANDEE. “C’è molto amore per i dettagli in MAÑANA, abbiamo lavorato molto in studio e provato molte cose diverse. C’è davvero molto di me in questo brano e non vedo l’ora di farlo ascoltare e suonare dal vivo”, racconta Alvaro SOLER.

IL FEAT. CON CALI Y EL DANDEE

Il duo colombiano CALI Y EL DANDEE è conosciuto per quel mix unico di urban pop e reggaeton che hanno regalato ai due artisti disco d’oro e di platino per singoli come "Por Fin Te Encontré", "Yo Te Esperaré", “LA ESTRAGIA”, “LOCURA”, “NADA” Mauricio Rengifo aka Dandee ha inoltre co-prodotto la hit mondiale di Luis Fonsi "Despacito". Con i loro brani hanno totalizzato oltre 5.5 miliardi di stream e hanno raggiunto la vetta di tutte le principali classifiche.

Soler racconta: “ho fortemente voluto questo featuring per questa canzone perché per me chiude un cerchio. CALI Y EL DANDEE sono degli incredibili autori e produttori e hanno prodotto molta della musica che ascolto. C’è qualcosa di speciale in MAÑANA, capita di sentire qualcosa di magico in una canzone e per me è quello che succede in MAÑANA.”

I SUCCESSI

I successi che ALVARO SOLER ha conseguito con la sua musica tra il 2015 e il 2019 possono essere tranquillamente definiti sensazionali. Passato direttamente dall'università al successo, le sue canzoni hanno portato il musicista spagnolo-tedesco nelle classifiche di tutta l’Europa e dell'America Latina e sui palchi di tutto il mondo. In quattro anni, l'ormai trentenne che ha vissuto a Tokyo per sette anni e parla sei lingue, ha collezionato successi che altri impiegano decenni a raggiungere: 4.5 miliardi di stream globali e un totale di 80 dischi d’oro e platino – di cui 20 dischi di Platino solo in Italia - oltre a 2 milioni di dischi venduti, 3 nomination ai Latin American Music Award.

Ma non è tutto se pensiamo agli spettacoli con l'icona globale J-Lo a Las Vegas e Miami, un posto da coach durante la versione di XFactor Italia e un'apparizione nel premiato show televisivo tedesco "Sing meinen Song - das Tauschkonzert."

ALVARO SOLER, spagnolo di Barcellona ma tedesco di padre e di casa a Berlino (dove si è trasferito nel 2015 per registrare il suo primo album dopo aver vissuto 7 anni a Tokyo), ha ottenuto il successo grazie al disco di debutto del 2015 “ETERNO AGOSTO”, album certificato PLATINO in Italia che è rimasto nella classifica italiana degli album più venduti per 53 settimane consecutive e che conteneva i singoli “EL MISMO SOL” (http://vevo.ly/IqxLlv - 6 dischi di Platino e la vittoria al Coca Cola Summer Festival 2015), “SOFIA” (http://vevo.ly/ovSPPs - 8 dischi di Platino, vittoria di tappa al Coca Cola Summer Festival 2016) e “LIBRE” (http://vevo.ly/IZH813 - Platino).

Nel 2018 l’album “MAR DE COLORES” conferma ancora il suo talento con il singolo “YO CONTIGO, TÚ CONMIGO” (http://vevo.ly/IzCeN7 – Platino) e con “LA CINTURA” (https://youtu.be/Eg4LUvUjUWI – 3 dischi di Platino) che ha totalizzato oltre 200 milioni di stream su Spotify e oltre 158 milioni di views su Youtube. A chiudere il cerchio prima della pausa il singolo “LA Libertad” ha regalo a Alvar un disco d’oro (https://youtu.be/okAqaED2w4g).

Il 2021 non è solo una sfida per ALVARO SOLER, che non vede l'ora di incontrare di nuovo le persone e scoprire nuovi percorsi per mettere in scena la sua musica,perché agli occhi di ALVARO SOLER, la vita rimane un motivo per festeggiare, un miracolo colmo di musica - e il singolo che ha segnato il suo ritorno, “MAGIA” (https://youtu.be/Irwea_BVBhI), ha confermato il rapporto che lega questo incredibile artista e i suoi fan.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Giugno 2021, 12:21

