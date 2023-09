Abba senza fine: arriva nei cinema il film-karaoke

di Ferruccio Gattuso

La febbre per gli Abba non calerà mai. Si rassegnino i critici col sopracciglio alzato, i censori dell’easy listening e i forzati dell’impegno. Le loro melodie - come quelle di “Dancing Queen”, “Sos”, “Waterloo” o “The Winne Takes It All” - arrivano dritte al cuore, le loro armonie accarezzano gli istinti più ottimisti e quella musica - come dimostra il film “Abba: The Movie Fan Event” distribuito da Nexo Digital e in arrivo nelle sale Uci Cinemas dal 18 al 20 settembre - fu un toccasana per un decennio, gli anni Settanta, che oggi ricordiamo per lo più cupo.

Diretto nel 1977 dal candidato all’Oscar Lasse Hallström e oggi in versione restaurata, il film si trasforma in evento collettivo per i fan, cui si chiede di venire al cinema in dress code a tema Abba. Ciò che il pubblico vedrà su grande schermo consiste nello speciale di cui sopra (la storia di uno sfortunato giornalista che non riesce a intervistare gli Abba seguendoli a ogni tappa del loro tour australiano: eccellenti e davvero immersive le riprese video sul palco nei vari live), in uno speciale dietro le quinte dello spettacolo londinese “Abba Voyage” (visto da oltre un milione di fan in tutto il mondo), in una breve anteprima video di “Abba The Museum” a Stoccolma, infine nell’opzione karaoke con video sottotitolati delle canzoni più famose del gruppo.

Insomma, un party che catapulta, in modo davvero contagioso, il pubblico nel cuore del fenomeno Abba.

