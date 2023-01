La settima puntata di Masterchef Italia è stata dedicata al gusto e ha messo alla prova i sensi degli aspiranti chef. Tra gli eliminati di giovedì 26 gennaio Silvia Zummo. L'imprenditrice è stata criticata per tutti i iatti portati davanti ai giudici e all'ospite d'eccezione Jeremy Chan, ma chi ci è andato giù duro è stato Bruno Barbieri.

Mastechef Italia - la settima puntata con Jeremy Chan

Masterchef, Bruno Barbieri contro Silvia «Sporca e spettinata, un incubo». La risposta della concorrente è epica (Credits Sky)

Barbieri Shock

Bruno Barbieri nella puntata di Masterchef Italia andata in onda giovedì sera ha duramente criticato tutti i concorrenti, ma in particolare Silvia Zummo. Proprio a inizio puntata avvicinandosi alla concorrente le aveva detto di "averla sognata".

Già qualche puntata fa lo chef si era infuriato con la concorrente per aver portato un piatto vuoto accusandola di aver "gettato la spugna", ma il commento durante la settima puntata non è stato molto piacevole, almeno nella prima parte.

Durante lo skill test il pasticcio di fegato di Silvia non è piaciuto e il commenti di Barbieri è stato: «Sembra che hai fatto un combattimento: sporca, con i capelli giù... non ti sei mai presentata così davanti a me - poi però le fa un complimento per tirarle su il morale - Anche perché hai un bellissimo viso, e con i capelli raccolti stai molto, ma molto, ma molto meglio».

La replica di Silvia

Il pasticcio di fegato non è però l'unico errore di Silvia che viene dunque eliminata nella settima puntata di Masterchef. L'imprenditrice si è tolta qualche sassolino dalla scarpa e prima di salutare i giudici ha commentato: «Ritengo ci dovesse essere un giudizio bilaterale sia per l'impiattamento che per la tecnica e con me non c'è stato».

