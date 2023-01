Masterchef Italia, settima puntata: questa sera arriva il sexy chef Jeremy Chan. «Uno dei più eccitanti al mondo»

Uno degli chef più attesi dal pubblico sta per entrare finalmente nella classe di Masterchef. Questa sera alle 21.15, su Sky Uno Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno lo Chef Jeremy Chan del ristorante londinese Ikoyi, 2 stelle Michelin, eletto “uno dei più eccitanti al mondo” grazie ai suoi piatti caratterizzati da un’estetica artistica e visuale d’impatto.

Masterchef Italia: Ivana eliminata. Il comfort food mette in difficoltà, con qualche lacrima, gli aspiranti chef

I giudici di Masterchef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli continueranno a ricercare la perfezione tecnica e un’identità ben definita, senza più concedere errori. E lo faranno sin da subito, quando una nuova Black Mystery Box tornerà a mettere alla prova i cuochi amatoriali sulle loro capacità gustative, e i peggiori andranno incontro a un Pressure Test immediato.

Nelle puntate del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy in onda questa sera giovedì 26 gennaio alle 21.15, su Sky Uno e in streaming su NOW (sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go), il secondo Skill Test della stagione accoglierà in Masterclass un ospite speciale.

Lo Chef Jeremy Chan del ristorante londinese Ikoyi, 2 stelle Michelin, eletto “uno dei più eccitanti al mondo” grazie ai suoi piatti caratterizzati da un’estetica artistica e visuale d’impatto, new entry lo scorso luglio nel ranking mondiale del World’s 50 Best Restaurants Award, sarà il “commissario esterno” di una prova in cui verranno coinvolti i cinque sensi e che creerà scompiglio tra i concorrenti.

