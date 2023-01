Masterchef, l'impiattamento hot di Ivana mette in difficoltà Antonino Cannavacciuolo. Social in delirio «E' come la Patong?»

di Ida Di Grazia

Anche un semplice supplì se si è nella classe di Masterchef Italia può nascondere delle insidie. Nella puntata di giovedì 19 gennaio, un piatto in particolare ha fatto particolarmente discutere. Quello di Ivana doveva dare una sensazione di benessere, e invece ha scatenato l'ilarità del web.

Risvolto Hot

Ospite d'eccezione dell' Invention Test della puntata di giovedì di Masterchef Italia è stato Jacopo Mercuro, chef di 180grammi e vincitore dei tre spicchi di Gambero Rosso, grazie ai suoi impasti e supplì. E nella puntata dedicata al comfort food il supplì è sicuramente sul podio.

Gli aspiranti chef hanno dovuto portare una loro versione di supplì con ingredienti inediti. Il piatto che ha creato particolarmente scompiglio è stato quello di Ivana, non tanto per gli ingredienti ma per la sua presentazione. La concorrente romana, ha impiattato in un modo un po' hot che ha messo in seria difficoltà Antonino Cannavacciuolo.

Ivana ha chiamato il suo piatto "Le cose che restano", ma la forma presentata era molto simile a quella di un pene, Cannavacciuolo è in imbarazzo, mentre il web immancabilmente immortala il momento che è già un cult e sottolinea come l'impiattamento di Ivana ricordi per un inconsapevole gaffe quello di Letizia e la sua "Patong".

"LE COSE CHE RESTANO" che dire Ivana HAHAHAHAHA speriamo #MasterChefIt pic.twitter.com/TT8peLoedS — Quarantena (@Quarantena99) January 19, 2023

il mio Patong by Ivana #MasterChefIt — cinismo con il 🍯 (@lorimazi) January 19, 2023

Piatto di Ivana degna risposta alla pathong di quell'altra.#MasterChefIt — Alessandro 🎗️ (@Sandrino_14) January 19, 2023

l'impiattamento di ivana io non credo di sentirmi molto bene #MasterChefIt — giorgia ☂︎🦢 (@crxwsfate) January 19, 2023

