Masterchef, la rabbia di Hue: «Sono una cretina». Cannavacciuolo le asciuga le lacrime: «Ho fiducia in te»

La sesta puntata di Masterchef Italia dedicata al comfort food mette a dura prova i nervi degli aspiranti chef fin dalle prime battute. A entrare particolarmente in crisi è Hue, la giovane project assistant vietnamita trapiantata a Firenze che scoppia a piangere durante la prima prova dedicata alla Mistery Box.

Masterchef, protagonista della sesta puntata il “supplì al telefono” dello chef Jacopo Mercuro

Masterchef, la rabbia di Hue: «Sono una cretina». Cannavacciolo le asciuga le lacrime «Ho fiducia in te (Credits Sky)

Masterchef Italia, scoppia la pace tra Francesco e Sara. Francesca "scivola" sulle crêpe, eliminata

La Crisi

Durante la puntata di giovedì 19 gennaio gli aspiranti chef si sono dovuti cimentare con il comford food. I giudici di Masterchef Italia hanno posizionato sotto le cloche della prima Mistery Box degli ingredienti "comfort" e chiesto ai concorrenti di rielaborarli.

Gli attimi concitati e un pizzico di ansia fanno cascare a terra a Hue la maggior parte degli ingredienti che aveva scelto per il suo piatto. La concorrente costretta ad arrangiarsi con quello che aveva scoppia a piangere e se la prende solo con se stessa «Sono una cretina».

Le parole di Cannavacciuolo

Ad aver preso particolarmente a cuore la corrente vietnamita è Antonino Cannavacciuolo che accorre a confortarla e le asciuga le lacrime con delle parole che accarezzano l'anima: «Io ho fiducia in te, concentrati e pensa al giorno che sei arrivata in Itala, pensa a quella forza e capirai che quello che stai vivendo ora non è nulla»

Hue lo ringrazia e si mette all'opera: «Odio veder le persone che piangono e invece sto diventando come loro»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Gennaio 2023, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA