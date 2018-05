Nadia Toffa ancora assente a Le Iene: ecco perché e come sta

Nadia Toffa sta male, l'affetto dei vip. Da Barbara D'Urso ad Alessia Marcuzzi: «Torna presto»​

Bimbi costretti a prostituirsi a Bari, il servizio choc di Nadia Toffa per Le Iene

I fan di, una delle protagoniste più amate di sempre a Le Iene, sono decisamente preoccupati dopo ildalla conduzione della trasmissione. Ieri sera, infatti, in studio c'era il trio composto da Giulio Golia, Nicola Savino, Matteo Viviani, ma non la 38enne bresciana, ancora alle prese con le cure contro ilche l'ha colpita. Oltre alla nuova assenza, i fan sono allarmati dal momento che l'ultimo post surisale a una settimana fa, quando la conduttrice e inviata aveva annunciato il primo forfait: «Non sarà stasera, ma ci rivediamo presto, aspettatemi».Ieri, la nuova assenza è stata dettata dalla necessità di assoluto riposo per le terapie a cui si è sottoposta Nadia. Lo hanno spiegato anche i tre conduttori: «Nadia è a casa che ci sta guardando,». Nessun allarmismo, quindi: il riposo è necessario e il lavoro può attendere. Isono giustamente preoccupati per il 'silenzio social' della Toffa, ma è chiaro che in questi momenti la salute ha la priorità su tutto. L'che la circonda, insieme alper il servizio sullo sfruttamento di prostituzione minorile a Bari dello scorso anno, possono però essere di grande aiuto in un momento così delicato.