Il giornalista Riccardo Bocca contro le Iene: «Intervistato per mezz'ora, in onda quasi niente»

Grazie a #leiene, che mi hanno intervistato per mezz'ora, hanno mandato in onda quasi niente e mi hanno chiamato Roberto Bocca. La qualità. — Riccardo Bocca (@Riccardo_Bocca) April 21, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 13:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Grazie a #leiene, che mi hanno intervistato per mezz'ora, hanno mandato in onda quasi niente e mi hanno chiamato Roberto Bocca. La qualità». Così su Twitter Riccardo Bocca, giornalista dell'“Espresso”, incaricato delle inchieste e dei servizi speciali per la redazione attualità, si scaglia contro la redazione delle Iene.I suoi follower hanno mostrato solidarietà nei suoi confronti, chiedendogli anche il motivo per cui si fosse prestato a un intervento nella trasmissione di Italia1: «Sono stato disponibile con chi mi chiedeva un'analisi dell'evoluzione mediatica in tempo di coronavirus. Mi pare evidente la gravità del reato», ha risposto Bocca.Sulla questione dell'errore del nome ha poi precisato: «Sono stato informato ora che il nome è stato corretto. Il resto resta quello che era».