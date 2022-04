Bianca Atzei, il fidanzato Stefano Corti finge una relazione con un altro uomo: il crudele scherzo a Le Iene

Non si conoscono mai abbastanza le persone, avrà pensato Bianca Atzei quando si è trovata coinvolta in un crudele scherzo del fidanzato Stefano Corti. Lo storico volto de Le Iene stavolta ha deciso di giocare in casa e fingere una relazione clandestina con un altro uomo, scatenando la furiosa reazione della cantante.

Tutto è iniziato a casa della madre dell'artista, Gemma, complice del fidanzato. La donna ha cominciato a raccontare alla figlia che era andata a trovarla a casa di avere sorpreso qualche giorno prima Corti in macchina con un altro in «atteggiamenti molto affettuosi».

All'inizio Bianca scoppia a ridere, convinta che la madre non abbia visto bene e abbia confuso Stefano per un altro ragazzo, ma quando la madre le confessa che i due si sarebbero anche baciati comincia a farsi più seria. «Gli dico sempre che secondo me gli piacciono gli uomini» ammette la cantante. «Se è così deve dirmelo. È uno str*nzo. Forse verso i 40 anni gli uomini impazziscono».

Una volta tornata a casa Bianca cerca di affrontare la questione con il compagno, prendendola alla lontana: «Tu mi faresti mai del male?» le chiede circospetta. «Tu sei sincero con me? Se dovesse succedere qualcosa me lo diresti?». E ancora: «Tu riusciresti a farti una storia con un'altra persona e a non dirmelo? Tanto lo sai che lo verrei a sapere subito».

Dopo la scoperta di un referto medico di Stefano rinvenuto dalla madre Gemma, Bianca decide di pedinare il fidanzato. Lo segue fino a casa e lo scopre fare sesso con il presunto amante, Alex. La Atzei resta senza parole, l'unica cosa che riesce a dirgli è: «Mi hai mancato di rispetto, vattene. Non ti voglio più vedere». A quel punto lascia l'appartamento e sale in auto, Stefano la insegue e le rivela tutto. Tra il sorriso e la commozione Bianca riesce solo a dire: «Avere un fidanzato-iena è la cosa più brutta del mondo». Scherzo riuscito in pieno.

