Milano, Bianca Atzei al Blue Note: «Vi canterò Veronica, la vera "me"»

Veronica è il suo nome di battesimo ma per tutti è Bianca Atzei, cantante da successi radiofonici e hit. Trentacinquenne milanese di origini sarde, torna con un nuovo album a cui ha dato proprio il titolo di Veronica, in uscita domani. E che stasera anticipa al suo pubblico nel doppio concerto al Blue Note.

Perché ha dato il suo nome a questo lavoro?

«Ho scelto il mio nome d’arte più di 10 anni fa perché mi faceva sentire un po’ più forte, solare e felice, però mi sono resa conto che è grazie a Veronica che Bianca si sente così sul palco. Volevo arrivasse il mio lato più umano, quello artistico si conosce già».

Questo è un disco principalmente di duetti: ci saranno ospiti ai concerti?

«Ci sono tanti duetti nell’album perché ho sempre amato lavorare con altri artisti e dopo due anni come quelli che abbiamo passato volevo ancora di più condividere la musica. Mi aspettano due show in un posto meraviglioso, uno dei più affascinanti e intimi che ci siano, e ci saranno tanti ospiti tra gli amici presenti nel disco. Presenterò tutte le canzoni di Veronica. Nel secondo spettacolo ci sarà Cristiano Malgioglio, e poi in entrambi gli show Virginio, i Legno, Danti e Ciao Sono Vale. Farò la cover di un pezzo jazz come omaggio al Blue Note e canterò Ora esisti solo tu ma senza Kekko Silvestre (cantante dei Modà autore del brano, nda). Forse ci sarà Arisa».

Quale sarà l’atmosfera?

«Lo spettacolo sarà molto intimo, io sarò elegantissima vestita da Antonio Marras, come richiede l’ambiente. Avevo già cantato qui nel 2017, l’atmosfera era emozionante. Stasera secondo me avrò belle sorprese. Verrà a vedermi mezza Sardegna, si presenteranno con degli striscioni».

Come vede la Milano della musica dopo il Covid?

«A giugno 2021 ho aperto un ristorante e cocktail bar: va benissimo, le persone hanno voglia di divertirsi, cenano e poi ballano. Qualche giorno fa ho fatto a Crema la data zero del tour: ho visto una bella carica nelle persone, e me l’hanno trasmessa. La musica ci tiene vivi e c’è la voglia di divertirsi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 08:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA