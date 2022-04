Federica Nargi e Alessandro Matri: nozze rimandate? Parla un amico della coppia

Il tanto atteso matrimonio tra Federica Nargi e Alessandro Matri sembra essere rimandato. A spifferarlo è un amico della coppia che, al settimanale Diva e Donna, ha detto che le nozze sono state rimandate. Ancora poco chiaro il motivo, ma di certo l’anello e la proposta erano arrivati lo scorso autunno. L’ex Velina di Striscia la notizia e l’ex calciatore sono insieme da quasi 13 anni e genitori di due bambine, si sarebbero dovuti sposare a giugno a Formentera, dove si trasferiscono ogni anno in estate.

Leggi anche > Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin, matrimonio in vista? Cosa rivela il sindaco di Portofino

Dai diretti interessati non è arrivata nessuna conferma ufficiale, nè alcuna smentita. In alcune interviste Federica Nargi non ha mai nascosto la voglia di convolare a nozze con Alessandro Matri.

In questo periodo Federica Nargi è in vacanza in Egitto, a Sharm el Sheik, con le figlie Sofia e Beatrice (5 e 3 anni) e alcuni amici. Alessandro Matri è invece rimasto in Italia, molto probabilmente per motivi di lavoro. Dopo l’addio al calcio, lo sportivo è diventato uno dei volti di DAZN ma punta ad affermarsi pure come allenatore. La soubrette romana ha invece rallentato negli ultimi anni con gli impegni di lavoro per dedicarsi alla famiglia. Di recente è stata concorrente a Tale e Quale Show di Carlo Conti, oltre al lavoro di modella e influencer.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Aprile 2022, 22:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA