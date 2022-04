L'Isola dei Famosi si sposta al venerdì e sfida il nuovo show di Carlo Conti

Nonostante l'annuncio in diretta da parte di Ilary Blasi, l'Isola dei Famosi avrà il doppio appuntamento anche questa settimana, ma cambia il giorno di messa in onda. I naufraghi più amati della tv torneranno in tv già dal prossimo venerdì 22 aprile, al posto di "Big Show" di Enrico Papi, per sfidare il nuovo show di Carlo Conti su Rai 1 "The Band".

Leggi anche > Isola dei Famosi, Jeremias abbandona il gioco: «Non mi piacciono i reality». Vladimir lo gela: «Hai fatto solo questo»

L’Isola dei Famosi, come annunciato da Ilary Blasi durante la puntata di lunedì 18 aprile, non andrà più in onda di giovedì per lasciare spazio alla versione spagnola Supervivientes (i due reality hanno in comune diversi spazi dell'Isola come ad esempio la Palapa).

Ma a dispetto di quanto detto in diretta, la decima puntata non sarà più diretta il 25 aprile, ma resta confermato il doppio appuntamento settimanale con lo spostamento al venerdì sera. Un cambio di guarda arrivato nelle ultime ore che fa spostare il "Big Show" di Enrico Papi al giovedì (che non sta avendo un buon riscontro in termini di ascolti) ma soprattutto farà sfidare l'Isola contro la prima puntata di "The Band", il nuovo show di Carlo Conti su Rai1.

Un cambio di palinsesto in casa mediaset che dovrebbe riguardare, al momento, solo questa settimana, ma non è da escludere che diventi definitivo. Con lo spostamento al venerdì dell'Isola, infatti, Ilary Blasi &Co non dovranno più registrare il programma e continuare ad andare in onda in diretta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA