Isola 2022, diretta 18 aprile: Marco, Ilona, Roger - Estefania, Nick al televoto. Jeremias abbandona il gioco

In prima serata su Canale 5, nono appuntamento in diretta con L’Isola dei Famosi 2022 che stiamo seguendo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

ISOLA 2022, DIRETTA DEL 18 APRILE SU LEGGO.IT

01.23 Nicolas nomina Nik. Marco, Ilona, Roger - Estefania, Nick al televoto



01.21 Licia Leader dei Tiburon vota Roger - Estefania

01.20 Ilona e Marco sono i nominati dei due gruppi. Ora tocca ai leader fare altri due nomi

01.20 Edoardo noina Marco

01.18 Marco vota Carmen

01.15 Lory nomina Edoardo



01.15 Nick Marco



01.13 Guendalina vota Marco

01.11 Carmen vota Marco

01.02 Floriana in studio

01.00 Marco nomina Ilona

00.54 Licia raggiunge Ilona in postazione nomination per una clip tra le due

00.52 Ilona nomina Laura

00.49 Laura nomina Ilona

00.43 Blind nomina Ilona

00.41 Estefania e Roger votano Ilona

00.38 Roger in lacrime per il figlio che oggi compie 11 anni a cui voleva fare gli auguri. Per una questione legale non può parlare di lui

00.36 Estefania e Roger, unica coppia ancora insieme sull'Isola

00.34 Alessandro nomina Ilona

00.33 Si parte con le nomination. Le squadre si devono nominare all'interno del proprio gruppo

00.20 Scontro tra Licia e Blind

00.19 Vladimir: «Jeremias ma noi ti conosciamo solo per i reality» «Sarà una cosa in più che non farò, oggi mi sono tolto l'ultimo peso che era quello di chiedere scusa, ho bisogno di tornare a casa». Jeremias non vuole nemmeno passare una notte sull'Isola: «E' la mia vita non quella del pubblico. Quando tornerò avrò una notizia bellissima da darvi»

00.16 Jeremias sbarca su Playa sgamada: «Avevo chiesto ai miei compagni di nominarmi, ho bisogno di vedere la mia fidanzata, abbandono l'Isola. Vado via. Il mio scopo qui era portare papà, io ho fatto altri due reality ed è un mondo che non mi piace». La Blasi prova a convincerlo.

00.13 Nicolas leader dei Cucaracha

00.09 Licia è la leader dei Tiburon. Ora tocca ai Cucaracha

00.08 Parte la prima manche

00.05 In studio JOvana che la scorsa puntata si è ritirata per problemi di salute

00.01 Per i Cucaracha sono: Guendalina, Nicolas e Edoardo

00.00 I tre scelti dal pubblico per la squadra dei Tiburon sono : Alessandro, Licia e Estefania

23.59 Questa serano verranno eletti due leader, uno per tribù. Non tutti i naufraghi potranno parteciparvi

23.53 Edo accetta di farsi depilare

23.49 Guendalina Tavassi di fronte a una tentazione che coinvolgerà anche Edoardo

23.47 Clip su Guendalina e il suo amore

23.41 Marco farà parte dei Tiburones, Lory della Cucaracha

23.38 Vincono i Tiburones. Sbarcano anche Lory Del Santo e Marco Cucolo

23.37 Le due tinozze vengono messe sulla bilancia per scoprire chi ha raccolto più fango

23.27 Prova ricompensa nel fango per i naufraghi, in palio il caffè con la moka

23.24 Il naufrago che può rientrara in gara è: Marco Cucolo

23.22 Stop al televoto flash tra Marco, Gustavo e Clemente

23.12 Scherzo a Carmen

23.06 Grazie a Marco, Lory può rientrare in gioco. Cucolo al televoto con Clemente e Gustavo per scoprire chi tra i tre potrà tornare in gioco

23.05 Prima di sbarcare a Playa Sgamada Jeremias dà il bacio di Giuda a Guendalina

23.03 Il pubblico ha deciso che il naufrago che deve abbandonare la Palapa è Jeremias

23.00 Ultimi trenta secondi per Jeremias, Stefania e Roger, prima di chiudere il televoto

22.57 Si torna da Estefania : «Perchè deve inventare una cosa del genere, io ho sentito così»

22.54 Si rientra dalla pubblicità, Cucolo sta ancora correndo. Tifo da stadio per lui. Prova superata

22.44 Guendalina: «Io sono sconvolta dalle amicizie con quel gruppo, prima amo amo e poi ... Se pensi che le amiche sono come te fanno ste cose». Estefania: «Prima di tutto l'amicia è una cosa. Lei mi ha detto che era sconvolta perchè si erano messi d'accordo per votare Licia». Guenda nega

22.41 Mentre Marco corre, si torna alla Palapa per parlare dello scontro tra Estefania e Guendalina. Vediamo la clip

22.39 Marco accetta

22.37 Super prova per Cucolo deve fare 12 giri dell'Isola cercando di battere il record di 23 minuti e 44 secondi, se permette a Lory di rientrare in gioco. Se perde viene escluso dal televoto. Se rifiuta vanno tutti e 4 -Lory, Manrco, Clemente e Gustavo - al televoto

22.35 Collegamento con Playa Sgamada. Due di loro potranno rientrare in gioco

22.32 Clip su Marco Cucolo e Lory del Santo

22.30 Vincono i Tiburon

22.27 Naufraghi alla prova ricompensa in palio un "casatiello Hondureno"

22.14 Jeremias vuole dimostrare a tutti di essere cambiato, poi qualcosa è andato storto: «Voglio chiedere scusa se ho ferito il pubblico italiano o i miei compagni. Mi manca l'approvazione delle persone, sono stao una persona reale, non ho fatto nulla di più di quello che hanno fatto i miei compagni. Per andare più nel profondo io sono Rodriguez e sono 15 anni che subiamo degli attacchi inutili. Non me la sono mai tirata. Più che sbagliato penso che le personalità forti si scontrano con chi vuole comandare. Se gli altri fanno caso a quello che dico non è colpa mia. Io non sono arrogante, è solo uno scudo, perchè devo dire che mi stanno ferendo. Ora ho sentito il bisogno di chiarirmi con il pubblico, soffro gli attacchi delle persone perchè io non ho fatto nulla di male»

22.13 Jeremias in postazione nomination: «Va un po' meglio mi sono tranquillizzato». Prima la clip su di lui in cui confessa di soffrire quando riceve le critiche: «Avevo rabbia che sfogavo con gente che non meritavano, ho tanto da lavorare ancora, però non sono una persona aggressiva. Io non sono italiano, faccio fatica a parlare e a spiegarmi. Sono un essere umano e non sono un pezzo di mer*a per quello non parlo e non mi difendo e dico sei il numero uno. Quando sono ferito quel dolore lo trasformo in una faccia da stronzo»

22.06 Edoardo: «Io parlo su prove concrete. Quando ho litigato con Jeremia Roger mi ha detto bravo, quindi con Jeremias perchè è Rodriguez fanno i lecchini. Roger, Estefania, Blind. Nell'ambito dello spettacolo il cognome è importante». Heremias lo deride: «E infatti sei stato il primo ad attaccarsi»

22.03 Per i Cucaracha Jeremias è un leader nascosto. La clip

22.02 Jeremias: «Poi dite che sono io l'aggressivo. Nicolas si è un po' tolto dalle litigate un po' come ho fatto io perchè sono stanco»

21.57 Blind : «Io sono venuto qui per ritrovare me stesso e invece ho trovato gente così». Nicolas: «Qiando loro hanno perso il fuoco non abbiamo esultato, non c'è nulla di bello quando qualcuno perde del cibo, si sono divertiti a sfotterci con i granchi, è una questione di stile e tatto che non hanno, ci hanno preso palesemente in giro»

21.55 Edo: «Il filmato è stato chiaro, loro hanno esultato perchè noi non mangiavamo, in più di notte sono venuti amangiare i granchi, tutti quella sera se li sono mangiati, Blind , Roger ed Estefania parlavano ed esageravano...»

21.51 Clip riepilogo dei vari litigi tra i gruppi, in particolare Blind ed Edoardo

21.50 Collegamento con la Palapa

21.46 Ingresso in studio di Ilary Blasi

21.45 Le regole tra Cucaracha e Tiburon sono cambiate. Ora le squadre possono parlarsi ma resta la divizione del cibo

21.41 Le anticipazioni della nona puntata

Importanti decisioni verranno prese nel corso della puntata dell'isola 2022 di lunedì 17 aprile: Guendalina Tavassi si troverà di fronte a una tentazione che coinvolgerà anche Edoardo. Cosa sceglieranno di fare i due fratelli? Inoltre, Marco Cucolo verrà posto davanti a una “prova d’amore” per Lory Del Santo, deciderà di accettare la sfida per dare un privilegio alla sua amata?

Due naufraghi di Playa Sgamada rientreranno in gara e diverranno membri ufficiali delle tribù Tiburon e Cucaracha. Il pubblico dei social potrà inoltre prendere un’importante decisione sui naufraghi che si affronteranno nella prova leader di questa sera.

Uno tra Jeremias Rodriguez e la coppia composta da Estefania Bernal e Roger Balduino dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 25 aprile.

