Isola 2022, Jeremias Rodriguez in lacrime: «Quando sono ferito quel dolore lo trasformo in una faccia da stron*o»

Jeremias Rodriguez è sicuramente uno dei grandi protagonisti dell'Isola dei Famosi 2022. Sia in settimana che durante la puntata di lunedì 19 aprile, il fratello di Belen, per la prima volta si è aperto alle telecamere mostrando il suo lato più fragile.

Leggi anche > Isola 2021, diretta 17 aprile

Dopo una puntata piuttosto difficile Jeremias Rodriguez ha avuto un piccolo crollo emotivo e per questo ha scelto di fare un confessionale in cui ha voluto spiegare al pubblico il perchè dei suoi atteggiamenti. Il più giovane di casa Rodriguez ha ammesso di soffrire particolarmente nel momento in cui riceve le critiche anche durante la puntata di lunedì sera.

«In passato avevo rabbia che sfogavo con gente che non meritavano questa cosa - ha raccontato Jeremias - Io per tre anni sono sparito proprio per questo,, ho tanto da lavorare ancora, però non sono una persona aggressiva. Io non sono italiano, faccio fatica a parlare e a spiegarmi. Sono un essere umano e non sono un pezzo di mer*a per quello non parlo e non mi difendo e dico sei il numero uno. Quando sono ferito quel dolore lo trasformo in una faccia da stronzo»

Jeremias vuole dimostrare a tutti di essere cambiato, però qualcosa sull'Isola è andato storto: «Voglio chiedere scusa se ho ferito il pubblico italiano o i miei compagni. Mi manca l'approvazione delle persone, sono stato una persona reale, non ho fatto nulla di più di quello che hanno fatto i miei compagni. Per andare più nel profondo io sono Rodriguez e sono 15 anni che subiamo degli attacchi inutili. Non me la sono mai tirata. Più che sbagliato penso che le personalità forti si scontrano con chi vuole comandare. Se gli altri fanno caso a quello che dico non è colpa mia. Io non sono arrogante, è solo uno scudo, perchè devo dire che mi stanno ferendo. Ora ho sentito il bisogno di chiarirmi con il pubblico, soffro gli attacchi delle persone perchè io non ho fatto nulla di male».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA