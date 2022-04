Isola dei Famosi, Jeremias abbandona il gioco: «Non mi piacciono i reality». Vladimir lo gela: «Hai fatto solo questo»

Jeremias Rodriguez, eliminato al televoto durante la puntata di lunedì 18 aprile, sceglie di abbandonare il gioco e di non approfittare della possibilità offerta da Playa Sgamada. Sulla seconda Isola, Jeremias ritrova il padre che per la verità non fa nulla per convincerlo a restare.

Nella nona puntata dell'Isola dei Famosi ampio spazio a Jeremias Rodriguez che prima ha voluto spiegare durante la diretta di lunedì sera i motivi del suo atteggiamento, poi ha scelto di abbandonare il gioco.

«Avevo chiesto ai miei compagni di nominarmi - spiega Jeremias - ho bisogno di vedere la mia fidanzata, abbandono l'Isola. Vado via. Il mio scopo qui era portare papà, io ho fatto altri due reality ed è un mondo che non mi piace».

La Blasi prova a convincerlo, Vladimir lo gela: «Jeremias ma noi ti conosciamo solo per i reality». Jere non cambia idea «Sarà una cosa in più che non farò, oggi mi sono tolto l'ultimo peso che era quello di chiedere scusa, ho bisogno di tornare a casa». Jeremias non vuole nemmeno passare una notte sull'Isola: «E' la mia vita non quella del pubblico. Quando tornerò avrò una notizia bellissima da darvi».

