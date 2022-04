Carlo Conti: «The Band, il mio talent in cui vince soltanto la musica». Il nuovo show da venerdì su Rai1

ROMA - Carlo più Carlo che cosa fanno con Gianna e Asia? Facile: fanno The Band. Il nuovo talent di Rai1 condotto da Carlo Conti con in giuria Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento, dedicato ai gruppi musicali che da venerdì si sfideranno dal vivo, nel teatro Verdi di Montecatini Terme, in una gara nella quale come spiega saggiamente il conduttore e ideatore del format Conti «non si vince nulla, né soldi né contratti discografici. Si condivide solo la musica e la voglia di stare insieme. Che è tanta, soprattutto in questo periodo così poco spensierato».

«Una band deve spaccare sottolinea Gianna Nannini scatenarsi con la musica e con il fisico sul palcoscenico perché nessun computer suonerà mai bene come una band!». E se lo dice lei c'è da crederci. Una Nannini che rifiuta l'investitura a giudice: «Mi sento una opinion leader che cerca di dare dei pareri di critica costruttiva».

Verdone, che abbiamo apprezzato in diverse esibizioni da batterista (storica quella al concerto con Venditti, Pino Daniele e Jovanotti), spiega così la sua presenza in giuria: «Mi sono preso un mese sabbatico per il cinema, ho accettato questa sfida perché mi piace la musica, soprattutto il blues e il rock, sono un collezionista di vinili e cd. Dalle band in gara mi aspetto originalità nell'arrangiamento delle cover e personalità nel look e nel modo di essere. Non vorrei mai vedere né sentire delle band che copiano i Maneskin».

Più di 2000 gruppi si sono iscritti e alla fine ne sono stati scelti 16. «Queste band sottolinea Asia Argento - sono accomunate dal desiderio di trasmettere energia, una forza vitale che non ha età». Si esibiranno nelle quattro serate previste. Una scelta che ha tenuto conto della varietà di genere e dell'originalità, non solo musicale. «Ma il 20 maggio ce ne sarà una quinta ha spiegato il direttore di Rai1 Stefano Coletta, prossimo a passare all'intrattenimento del prime time (tra l'altro ha anticipato che sta lavorando a un progetto con i Maneskin) perché la passione nella musica ha una grande radice nel servizio pubblico. Con questa idea spero che Rai1 possa stimolare il pubblico a tornare a vedere i live. Abbiamo questo dovere».

Ci sono anche i tutor che prepareranno le band a esibirsi con la canzone scelta e che voteranno in giuria (a esclusione dei propri assistiti). Tutti nomi illustri. Eccoli: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Aprile 2022, 09:23

