Isola 2022, Nicolas Vaporidis primo finalista: «Sono contento e stupito allo stesso tempo, non do nulla per scontato tutto». L'attore romano vince il televoto flash lanciato da Ilary Blasi durante la diretta di lunedì 13 giugno, con il 47% battendo Carmen Di Pietro (355) e Mercedesz Henger (18%).

«Sono felice perchè ho iniziato il primo giorno e arrivare all'ultimo è una soddisfazione grande, per il cambiamento e il percorso fatto». Così Nicolas Vaporidis durante la diretta di lunedì sera quando è stato eletto prima finaluìista dell'Isola dei Famosi 2022.

«E' l'esperienza più estrema che abbia mai fatto nella mia vita - ha spiegato l'attore - Sono contento e stupito allo stesso tempo, io non do per scontato tutto. E' vero che ci speravo e ci credevo ma non lo do per scontato, avere questo feedback da parte delle persone è bello. Mi sorprende. Vi ringrazio con tutto il cuore».

Luxuria gli chiede se cambierà il suo comportamento da ora in poi «Io so di non piacere a tanti e va bene - risponde Vaporidis - ma la mia vera vittoria era quella di farmi riconoscere da chi mi conosce. Non avrei voluto altro. Ho sempre mantenuto la barra dritta. La mia promessa è non solo essere la versione migliore di me, ma cercherò di essere me quanto più possibile e so che spesso non mi è convenuto, ma io te lo garantisco, perchè non avrebbe senso essere altro».

Le sorprese per Vaporidis non sono finite qui perchè subito dopo le nomination riceve un bel videomessaggio della mamma e della sorella incinta. «Nicolas diventi zio?», chiede la Blasi all'attore che si scioglie in un pianto liberatorio «Nascerà ad agosto, sono felice di aver visto mia sorella e sapere che sta bene»

