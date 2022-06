Isola 2022, diretta 13 giugno: questa sera il primo finalista e la crisi tra Lory del Santo e Marco Cucolo

Isola 2022, diretta 13 giugno: questa sera il primo finalista e un nuovo eliminato. Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea? Su Leggo.it la cronaca minuto per minuto.

Nel corso della puntata di questa sera, lunedì 13 giugno, verrà decretato il primo finalista della 16° edizione dell’Isola dei Famosi attraverso delle prove e un televoto flash che coinvolgerà direttamente il pubblico a casa.

La “regina” dell’Isola Carmen Di Pietro sarà la protagonista di una prova divertente che vedrà coinvolti anche i suoi naufraghi preferiti. Infine, il ritorno a Playa Palapa dell’elastico. Una tra Estefania Bernal, Nick Luciani, Gennaro Auletto e Marialaura Devitis dovrà abbandonare la Palapa per raggiungere Playa Sgamadissima.

E proprio a Playa Sgamadissima l’eliminato si scontrerà con Pamela Petrarolo per la permanenza come naufraga solitaria. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 20 giugno.

