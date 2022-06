Isola 2022, Lory del Santo attacca Luxuria. L'opinionista la gela: «Quando sei dall'altra parte non ti piace»

Isola 2022, Lory del Santo attacca Luxuria, ma l'opinionista la gela: «Quando sei dall'altra parte non ti piace». L'attrice, in studio durante la diretta di lunedì 13 maggio, ha quasi ignorato Ilary Blasi ed è partita con il suo monologo.

Leggi anche > Isola 2022, diretta difficile. Salta il collegamento per il maltempo, la battuta di Ilary: «Alvin porta pure jella»

Mentre in Honduras era in corso una tempesta elettrica che ha fatto saltare il collegamento con Alvin e gli altri naufraghi, in studio si è abbattuto un altro ciclone: Lory Del Santo. Ilary Blasi per colmare il vuoto del collegamento, ha fatto entrare in anticipo l'attrice.

Lory, splendida con un lungo abito nero, arriva in studio, quasi ignora Ilary Blasi e si dirige subito in tono accusatorio verso Vladimir Luxuria: «Avevo stima di te ma ti sei comportata male. Detto questo io sono ricoperta d’olio, sono forte e ti perdono»

«Io non ho nulla da essere perdonata - risponde Vladimir - quante volte hai fatto l'opinionista e dato giudizi pungenti? Quando sei opinionista puoi dire quello che vuoi, quando sei dall'altra parte non ti piace?».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 23:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA