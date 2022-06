Isola 2022, diretta difficile. Salta il collegamento per il maltempo. Ilary Blasi: «Alvin porta pure jella»

Isola 2022, diretta difficile. Salta il collegamento per il maltempo, la battuta di Ilary: « Alvin porta pure jella». Puntata complicatissima quella di lunedì 13 giugno, lo studio non riesce a collegarsi con l'Honduras a causa di una tempesta elettrica e la Blasi scherzosamente dà la colpa al suo inviato.

Continua il rapporto di amore e odio tra Ilary e Alvin. Anche durante la diretta di lunedì 13 giugno la conduttrice ha stuzzicato l'inviato addosandogli la colpa del maltempo. In Honduras, infatti è in corso una tempesta che fa cadere il collegamento nel bel mezzo della puntata. «Prima eravamo un po’ preoccupati - spiega Alvin - Adesso c’è il sole ma là a sinistra, ovvero a nord est, c’è una tempesta elettrica. Là a destra, quindi a sud ovest, c’è un uragano. Siamo nell’occhio del ciclone. Facciamo questa puntata in fretta così siamo tutti salvo». Il commento "cattivello" della Blasi: «Alvin porta pure jella».

Una "guerra" sui cui tantissimi hanno ricamato sopra parlado addirittura di malsopportazione tra i due. A fare chiarezza una volta per tutte è stato proprio Alvin che in un'intervista a Casa Chi ha ammesso: «Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, una cosa del genere. Quindi siamo proprio fratello e sorella. Devo dire la verità un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare, perché per noi è così da ventiquattro anni. Per noi era normale, poi abbiamo capito che effettivamente doveva essere veicolato in un altro modo per lo spettatore. Quindi siamo diventati più “ca**oni»

