Isola 2021, Gilles al veleno con Fariba: «Truccata non la riconosco». Zorzi lo stuzzica: «Sei arrogante»

Isola 2021, Gilles si prende gioco di Fariba: «Truccata non la riconosco». Zorzi lo stuzzica: «Sei arrogante». L'attore ed ex concorrente di Ballando con le stelle, sta mostrando un lato inedito, molto distante dall'immagine da bravo ragazzo che ha sempre voluto dare di sè.

Leggi anche > Isola 2021, Valentina Persia rifiuta di salutare Fariba: «Deve sparire». Giulia Salemi furiosa su twitter

Gilles Rocca è entrato all'Isola dei Famosi 2021 come maschio alfa, leader, ma allo stesso tempo, uomo dolce e innamorato della sua fidanzata. Con il passare dei giorni in Honduras, però, sta mostrando un lato più aggressivo che inizia non piacere più.

In particolare con Fariba, Gilles, non perde occasione di andare allo scontro, e durante la diretta della decima puntata, in occasione delle nomination , pensando di fare una battuta divertente, finge di non riconoscere la foto di Fariba: «Non l'avevo riconosciuta, nella foto è truccata e qui no».

Anche durante la puntata Tommaso Zorzi lo stuzzica: «Sei di un'arroganza sinistra, sembra che chi ce l'abbia con te si macchi di lesa maestà».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Aprile 2021, 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA