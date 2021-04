Isola 2021, Ubaldo aggredisce in diretta Vera Gemma e le urla: «Stai zitta!», deve intervenire Rosolino. Dopo un inizio in sordina il cromatologo esce fuori ogni giorno di più, anche se a volte un po' troppo fuori le righe. Come ad esempio durante la decima puntata quando ha accusato Vera di averle messo contro Fariba Teherani.

Durante la diretta dell’Isola 2021 ci sono stati diversi scontri, quello di Valentina Persia contro Fariba Teherani, e quello di Ubaldo contro Vera Gemma. Quest'ultimo in particolare ha avuto uno scatto d'ira particolamente violento ed ha aggredito verbalmente la Gemma, rea, secondo lui, di averla messa contro la sua amica Fariba.

«Parlo a Vera, apro una parentesi e poi non voglio più sapere un ca**o di nessuno. Vera, tu dici che non sparlavi, che ti senti libera e parlavi della tua vita, perché hai fatto il mio nome e mi hai messo Fariba contro? Zitta! - urla Ubaldo - Zitta che ti ho sentita con le mie orecchie, hai fatto il mio nome. Non devi parlare di me».

L'atteggiamento di Ubaldo è talmente aggressivo che deve intervenire Massimiliano Rosolino «Ubaldo, puoi dire il tuo pensiero ma abbassa la voce». Anche Ilary Blasi gli chiede di essere meno aggressivo.

