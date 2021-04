Isola 2021, Valentina Persia rifiuta di salutare Fariba: «Deve sparire». Giulia Salemi furiosa su twitter. Nuovo scontro tra le due donne anche durante la diretta della decima puntata. Come nella scorsa puntata, ancora una volta l'atteggiamento della comica viene condannato duramente dal pubblico e dalla figlia di Fariba.

Nuovo scontro tra Valentina Persia e Fariba Teherani. Nei giorni scorsi Fariba ha riportato a Myrea che il gruppo l'ha definita "stupida". Di questo gruppo farebbero parte Gilles, Francesca e Valentina. Ma la Persia non ci sta e parte all'attacco.

Prima un duro confronto sull'Isola in cui accusa Fariba di essere sempre in mezzo quando so tratta di dire cattiverie, poi durante la diretta della decima puntata quando ha ammesso: «Io spero che Fariba possa uscire da questo gioco e non la possa più incontrare. Non la voglio più incontrare nella mia vita. Se ci sono dei termini che non vedrete mai uscire dalla mia bocca sono proprio stupida, cretina, down e mongol**de, perchè queste fanno parte della mia vita».

Dopo questo sfogo Fariba deve abbandonare la Palapa perchè al televoto. La mamma di Giulia Salemi saluta tutti ma ma Valentina e Gill rifiutano di darle la mane. Su twitter continuano le polemiche contro la comica e questa volta interviene anche Giulia Salemi che su twitter scrive: «Non entro nel merito della questione... ma l'aggressività di questa Valentina Persia è tollerata ? ... ».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 23:25

