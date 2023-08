Televisione: Giandotti a Tg3 Linea Notte al posto di Mannoni, confermata in blocco la giuria di Ballando. Il Gf svela i nomi

C'è ancora un mazzo di carte che deve essere scoperto. Una alla volta. Monica Giandotti a Tg3 Linea Notte al posto del pensionando Maurizio Mannoni, Alex Schwazer al Grande Fratello, Ricky Tognazzi e Rosanna Lambertucci a Ballando con le stelle sono quelle già calate sul tavolo.

Monica Giandotti è in forza al Tg3 ove è tornata dopo la parentesi a Rai3 con Agorà che ha condotto dall'estate del 2018 fino a prima dell'estate. Per sostituire Mannoni la Giandotti dovrà rinunciare al suo format Poster che il direttore Paolo Corsini aveva avallato e messo in palinsesto al sabato pomeriggio su Rai2. Ora il responsabile dell'Approfondimento Rai dovrà cercare una nuova soluzione, una trasmissione e un'altra conduttrice. Ma se ne parlerà a novembre.

Il profilo Instagram del Grande Fratello ha rotto gli indugi. Ecco l'ufficialità del primo ospite della Casa. Si tratta di Alex Schwazer, marciatore azzurro, che nel video girato tra le montagne dice ad Alfonso Signorini: "Io ci sarò a patto che venga messo nella condizione di potermi allenare ogni giorno...".

Per una carta scoperta (in verità ce n'è una seconda, quella di Cesara Buonamici come opinionista) ce ne sono ancora tante coperte.

Anche il cast di Ballando con le stelle è snocciolato uno alla volta da Milly Carlucci e dal sito del programma. Ormai Amadeus ha fatto scuola con le sue anticipazioni con il contagocce al Tg1. Milly nei giorni scorsi ha annunciato il primo concorrente ufficiale, l'attore regista Ricky Tognazzi. Il sito ha svelato il secondo nome: si tratta di Rosanna Lambertucci. Altri nomi papabili: Simona Ventura, Paola Perego, Teo Mammucari, Bruno Barbieri, Antonio Caprarica. Milly sta facendo le acrobazie per convincere Barbara d'Urso a partecipare a una puntata come ballerina per una notte, mentre nonostante le voci di possibili sostituzioni, i cinque giurati storici di Ballando saranno tutti confermati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Agosto 2023, 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA