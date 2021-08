Balivo, Isoardi, Marcuzzi e D'Amico: il poker di donne che non entra in gioco

Caterina Balivo, Elisa Isoardi, Alessia Marcuzzi e Ilaria D’Amico: il poker di donne che al momento è fuorigioco dai programmi tv. Quattro star del piccolo schermo la cui assenza si sta facendo notare. La Balivo a suo tempo ha fatto una scelta ma il suo pubblico la rivedrebbe bene in onda. Più o meno la stessa cosa è accaduta per la “Iena” Marcuzzi che non ha rinnovato il contratto con Mediaset. Per entrambe si aspettano dei progetti per rivederle in piena azione.

Anche Ilaria D’Amico ha voluto fare un passo indietro dalla Champions League di Sky scegliendo un periodo sabbatico. Ora però scalpita, è pronta a ripartire e sta aspettando una conduzione di un programma generalista. Finora però solo apparizioni come opinionista (in primis da Floris).

Diverso il discorso per Elisa Isoardi che è stata dimenticata dai palinsesti. In questo caso non si capisce perché sia stata esclusa e ignorata dai direttori di rete della Rai. Eppure perfino il suo Ballando con le Stelle è stato un successo. E non è certo una professionista che non sappia fare il suo lavoro. Neanche a Mediaset sembra esserci un progetto per lei.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 12:15

