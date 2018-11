Marchesa, scontro con Patrizia De Blanck a Domenica Live. Ma, a sorpresa, per entrambe arrivano dei baci

Grande Fratello Vip 2018 chiude prima. Chiusura anticipata, la decisione Mediaset sull'ultima puntata

Scontro acceso a Domenica Live. Sotto i riflettori, ancora, “marchesa per identificazione personale” come sottolinea. Nelle passate puntate, Daniela Del Secco ha affermato che Patrizia De Blanck non sarebbe nobile e dopo l’immediata replica verbale, Patrizia De Blanck, in collegamento, annuncia, sventolando dei documenti: «Vedrai cosa ti arriverà in settimana». Daniela Del Secco si rifiuta di parlare con la De Blanck, si sdraia sulla poltrona e chiede ad, ospite in studio, di farle un massaggio ai piedi, poi per tacitare ulteriormente Patrizia De Blanck si mette a cantare sopra alla sua voce.Intanto, però, Barbara D’Urso continua a verificare le dichiarazioni di Daniela Del Secco sul suo passato. Questa volta ad essere esaminata è la sua affermazione di averdietro le quinte del programma Star 90, proprio con Alessandro Cecchi Paone, che però dice di non ricordarsi di lei.«Fa parte delle 30000 ca**ate che dice La Marchesa fasulla - commenta Patrizia De Blanck - questa settimana io ti ho fatto una bella cosa vedrai». E ancora: «Burina!». Volanotra le due donne.Barbara D’Urso poi mostra alcune foto, uscite su Oggi, nelle quali si vede Patrizia De Blanck baciare il vero. Patrizia De Blanck ha affermato che si sono conosciuti proprio nella battaglia comune contro Daniela.si alza e bacia: «Noi non ci vergogniamo di mostrare le nostre effusioni».