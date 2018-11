Niente chiusura anticipata per il Grande Fratello Vip 2018. Lo chiarisce direttamente Mediaset dopo le voci che si erano diffuse in giornata.

Come previsto sin dall’inizio l’ultima puntata del reality, targato Endemol Shine Italy - spiegano dai vertici di Cologno Monzese - andrà in onda lunedì 10 dicembre 2018 in prima serata su Canale 5. Il programma ha totalizzato ad oggi una media di circa 3.400.000 spettatori e del 20% di share totale (21.43% di share sul target commerciale). Ottimi risultati che hanno portato i dodici appuntamenti previsti a un totale di quindici, in modalità raddoppio a giovedì alterni, facendo di questa edizione vip quella con il maggior numero di puntate

.



Grande Fratello Vip 2018 chiude prima. Ipotesi di chiusura anticipata sull'ultima puntata

In giornata secondo le indiscrezioni pubblicate da Davide Maggio, complici i doppi appuntamenti settimanali e forse dati di ascolto non proprio generosissimi, si era diffusa la voce che l'ultima puntata - quella che decreterà il vincitore - avrebbe avuto luogo il 10 dicembre e non il 17 come previsto. Ma ora il chiarimento ufficiale di Mediaset sgombra dal campo ogni dubbio: i fan del Gf Vip possono stare tranquilli, la finale era sempre stata programmata per il 10 dicembre e potranno sintonizzarsi fin da lunedì 19 novembre come sempre su Canale 5 in prima serata.



I prossimi appuntamenti con Gf Vip sono fissati per:

lunedì 19 novembre;

giovedì 22 novembre;

lunedì 26 novembre;

lunedì 3 dicembre;

lunedì 10 dicembre.