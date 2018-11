Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone sotto attacco a Domenica Live

Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Hai fatto della violenza verbale nei miei confronti»., in studio a Domenica Live, attaccaper le parole sulla figlia, che ha definito “attrice nana”. Maria Monsè gli dona un fiocco rosso, ritenendolo simbolo della lotta contro la, ma che Cecchi Paone ha sottolineato essere, invece, simbolo della lotta contro l’Aids.Barbara D’Urso manda anche un video della figlia di Maria Monsè, in cui la bambina dice di aver capito che Cecchi Paone voleva solo provocare ma anche: «Tutti i miei compagni ti chiamano Pavone. Sono molto offesa per quello che hai detto a me e come hai urlato a mia mamma. Sembravidella giungla».Cecchi Paone risponde: «Sono molto felice che tu sia anche una bella bambina, mi scuso perché pensavo che non esistessi».Il direttore di Novella 2000sottolinea la caduta di stile di Cecchi Paone, pur sottolineando di essere un suo fan, e Cecchi Paone lo tacita, dicendogli che non è una persona seria. Parole che Alessi non lascia ovviamente cadere, ribadendo la scorrettezza del comportamento.Ad attaccare Cecchi Paone è anche, che non ha apprezzato i commenti di Cecchi Paone sulla sua storia conall'interno del. Cecchi Paone, nella Casa, era andato da Jane dicendole di fare chiarezza sul rapporto con Elia, per non danneggiarlo anche all'interno del reality.«Ha parlato di qualcosa che non conosceva - commenta Fongaro - sulla base di pregiudizi e un uomo di scienza non dovrebbe farlo».Poi entra in studio, ferita dai commenti che Cecchi Paone ha fatto su di lei nel reality.«Mi ha definito una cretina, ci conosciamo da dieci anni e mi ha sempre detto belle cose, poi ha fatto questo...», attacca Cipriani.Cecchi Paone si difende: «Volevo difendere. Lui è un uomo spirituale, non fa sesso da un anno, non può ricominciare da una storia con una donna come te».«Io non ho parole - replica Francesca Cipriani - Walter Nudo ha cinquant'anni, deciderà lui, perché dire quelle cattiverie? Le persone vanno conosciute. Cosa ne sai tu? Mi hai sempre detto che sono una ragazza in gamba».Cecchi Paone insiste: «Tu non ti presenti come una laureata in fisica. Da dieci anni, ti apprezzo come bambola sexy ma non come master in fisica».