Grande Fratello vip, diretta 29 gennaio: Alba Parietti pronta a sfidare Maria Teresa Ruta «Io non sono come lei». Dal suo profilo Instagram la Parietti è pronta a difendersi come sempre con le unghie e con i denti, questa sera, durante la diretta che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, lo scontro finale tra due prime donne.

«Quello che non mi piace e’ lo stereotipo delle donnine con la bava alla bocca che aspettano lo schioccare di dita del maschio imperatore. Io non rubo i posti e non rincorro divinità maschile, perché con coraggio e forza , io mi metto sempre al centro del mio mondo» .

Inizia così il lungo sfogo di Alba Parietti su Instagram contro Maria Teresa Ruta «Non faccio la figurante ma la protagonista vicino a un uomo . Non voglio essere notata ma ricordata. Non rincorro gli uomini perché non mi sono mai sentita meno di un uomo. Capisco le fragilità altrui, anche le difficoltà ma noi donne dobbiamo imparare che possiamo esistere e emergere senza bisogno di screditare e affossare le altre donne. Il concetto del discorso è la falsa contesa per me so si traduce in questo. Non mi riconosco in quella donnina che ruba il posto al tavolo per stare vicino alla star. La protagonista della mia vita sono io e non permetto nessuno di farmi sembrare una comparsa. È una questione di dignità che qualcuno vuole di leggere come se fosse arroganza. Ma non ho mai rincorso nessuno se non me stessa… E non ho nulla contro MARIA TERESA, se non il fatto che emerge tranquillamente, senza dover per forza screditare con falsa grazia , ogni volta le altre donne. Questa si chiama libertà di voler essere esattamente come ti sei immaginata non come gli altri ti vogliono dipingere. Se a MARIA TERESA piace il ruolo di donna che aspetta pazientemente che un uomo la consideri, il mio modo di essere non mi fa leggere questo come una cosa che mi appartiene. Ne parleremo stasera.»

