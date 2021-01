Il Cantante Mascherato, ballerino positivo al Covid, Milly Carlucci su Instagram «Si è consumato un dramma!»

Ballerino de Il Cantante Mascherato positivo al Covid, Milly Carlucci su Instagram «Si è consumato un dramma!». Brutta tegola per la presentatrice che come per Ballando con Stelle deve affrontare i problemi legati al Coronavirus. La Carlucci in collegamento telefonico con la Clerici, però ha rassicurato tutti.

Ieri sera tardi su Instagram Milly Carlucci ha pubblicato un video dicendo: «Si è consumato un dramma!». Ma cosa sta succedendo? A meno di 24 ore dalla prima puntata de Il Cantante mascherato un bambino del corpo di ballo è risultato positivo al Covid.

Oggi durante È sempre mezzogiorno, in collegamento telefonico con Antonella Clerici, Milly Carlucci ha raaccontanto che cosa sta accadendo: «Una nottata terribile perché l’altro ieri un bambino del nostro corpo di ballo è risultato negativo, positivo, poi negativo e poi positivo di nuovo. Hanno così allontanato tutti i ballerini e staranno tutti lontani per 14 giorni e poi faranno il molecolare. C’è da dire che gran parte del corpo di ballo ha già avuto il covid… Non sapevamo più cosa fare. Alla fine ieri sera alle 11 ho fatto la telefonata del cuore, ho chiamato i maestri di Ballando con le Stelle e stasera arrivano per darmi una mano sul palco del Cantante Mascherato.​Correte a salvarmi! Sarà un gemellaggio tra il Cantante Mascherato e Ballando».

E quando Milly chiama la risposta è assicurata. La prima puntata de Il cantante mascherato andrà in onda regolarmente questa sera su Rai 1, ma con i ballerini di Ballando sia per la prima che per la seconda puntata. Poi si vedrà. Si parte dunque in salita ma la Carlucci ci è già passata !

