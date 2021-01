Grande Fratello Vip, Walter Zenga incontra il figlio «Ci vediamo quando esci», Andrea lo gela: «Perchè ora?» poi scoppia in lacrime. Un confronto attesissimo quello avvenuto durante la diretta di venerdì 29 gennaio che ha lasciato però il pubblico interdetto.

Grande Fratello Vip, Walter Zenga incontra il figlio

Andrea Zenga e il padre Walter hanno un rapporto conflittuale, o meglio non hanno alcun rapport. Un'assenza che Zenga Jr soffre molto e che ha raccontato anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Durante la diretta è arrivato il momento dell'incontro fatidico tra padre e figlio.

«Ciao pà», dice Andrea salutando Zenga. Walter: «Mi hai fatto venire da Dubai, ho grande rispetto di te e di quello che pensi, ma la verità è quella che viene raccontata. Tu dici che non hai ricordi di infanzia, ma io ce li ho. Io ero sempre in giro per il mondo, ma mi assumo le mie responsabilità. Io mi prendo e mie responsabilità e ti dico solo una cosa, quando esci da qua, io ti aspetto perchè io ci sono e ci sono sempre stato, ci incontriamo e parliamo da uomo a uomo».

Walter Zenga però tra una parola e l'altra, oltre a sembrare un po' forzato continua a sciorinare tutto il suo curriculum di squadre che ha allenato e di Paesi in cui ha vissuto.

«Forse pretendo qualcosa di troppo, però prima di me, fossi inte, parlerei con Niky, io vorrei ripartire, io non ho mai chiuso le porte a te» risponde Andrea quasi spaventato. Andrea continua a ribattere sull'importanza di parlare prima con il fratello Niccolò, ma Zenga non ne vuole parlare. «Non è il messaggio al mese che mi cambia - risponde Andrea - io vorrei qualcosa di concreto» «Il passato per me non conta più niente - Zenga - perchè non ci puoi fare più niente, se vuoi ci vediamo fuori io e te. Ma solo io e te, con Niccolò è un altro discorso».

Grande Fratello Vip, Andrea Zenga in lacrime

«Lo apprezzo, ma la voglia va dimostrata fuori, ma perchè ora? Se non fossi venuto qui lo avresti fatto il primo passo?» chiede Andrea, «assolutamente sì - replica Walter Zenga - Il bene dei genitori per i figli non è quello dimostrato ma quello che si portano dentro (mah ndr). Ma una telefonata potresti farla anche tu». L'ex portiere ribatte sul fatto che pur assumendosi le colpe avrebbe voluto un passo anche da parte del figlio.

Al termine del confronto Andrea scoppia in lacrime «Non è semplice», spiega «L'ho apprezzato più di quando non sembri». Il confronto non è stato molto apprezzato dal pubblico sui social che è tutto dalla parte di Andrea, Mentre l'ex portiere della Nazionale non ne esce benissimo. L'accusa più frequente che si legge su Zenga è che è sato freddo ed è entrato all'interno della casa solo perchè è stato insultato sui social e non per un reale interesse.

