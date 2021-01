Grande Fratello Vip, Alba Parietti attacca Maria Teresa Ruta: «Per elevare te cerchi di abbassare un'altra». Sfida tra prime donne durante la diretta della trentacinquesima puntata. Tutto è nato “per colpa” di Alain Delon.

GF VIP, SCINTILLE RUTA-PARIETTI

Nella puntata precedente Maria Teresa Ruta aveva confessato di essere stata corteggiata da Alain Delon durante una cena di gala, ma al momento di sedersi al suo tavolo ha trovato il posto occupato da Alba Parietti. Questa versione dei fatti però non è piaciuta alla Parietti che ha deciso di incontrarla faccia a faccia durante la diretta del Grande Fratello Vip del venerdì sera.

«Sei molto bella e hai grande carattere – esordisce la Parietti che parte subito all’attacco - la cosa che non mi piace di te è quella che per elevare te cerchi di abbassare un'altra. Lo hai fatto anche con Matilde. Abbiamo tutte e due 120 anni ora stare a recriminare un posto a tavola ... Io non ti ho levato nessun posto con Alain, noi siamo amici» «Ma non ho mai negato che eri là in giuria – risponde la Ruta per nulla intimorita - però è vero che ho trovato il posto occupato»

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Gennaio 2021, 08:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA