Rivoluzione al Grande Fratello Vip: ecco come sarà la nuova casa

Il Grande Fratello Vip sta per aprire le porte e sembra che non sono poche le novità che attendono i nuovi reclusi, a partire della casa che li ospiterà durante i lunghi mesi del reality.

Grande Fratello Vip: ecco come sarà la nuova casa

Cambiamento al Grande Fratello Vip, dove la casa sarà rivoluzionata rispetto alla precedenti edizioni. Quest’anno infatti, come raccontato in un’intervista a “Chi” il capo progetto Andrea Palazzo, la dimora dei concorrenti ricorderà la “nave dell’amore”, la famosa Love Boat dela serie tv: «Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat – ha spiegato - facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni '80. Due dettagli riguardano una parte della Casa che i Vip scopriranno solo al momento giusto. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa».

Intanto per il Grande Fratello Vip continua il toto concorrenti e per ora, dopo la brusca smentita di Raz Degan, l’unica concorrente ufficiale è la cantante lirica ed ex moglie di Pippo Baudo Katia Ricciarelli. A condurre il reality sarà di nuovo Alfonso Signorini, con l’aiuto delle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

