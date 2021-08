GF Vip, il commento social di Sonia Bruganelli su Adriana Volpe fa infuriare i follower: «Avevo letto “quando capisce”…»

La nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini deve ancora iniziare, ma già c’è stata la prima “battuta” social della futura opinionista Sonia Bruganelli ai danni della collega Adriana Volpe.

Sull’account Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip, con un post è stata presentata l’opinionista Adriana Volpe, che in coppia con la collega Sonia Bruganelli farà compagnia al conduttore Alfonso Signorini durante le numerose puntate del reality. Sul post si legge: «Pungente, attenta, astuta…Quando colpisce, può fare molto male! Nomen omen… Adriana Volpe è una delle opinioniste di questa edizione di #GFVIP! @adrianavolpereal». Adriana ha commentato con un «Non vedo l’ora, sono carica a pallettoni”, a cui si è aggiunta la battuta della Bruganelli: “Oddio… avevo letto “quando capisce”… grande Adriana!!!».

Quanto scritto ha diviso i follower, e alle risate di alcuni si oppongono le critiche di molti altri fan, con commenti che vanno da «cattiva battuta e di pessimo gusto» a «la prossima volta metti gli occhiali così non sbagli a leggere», passando per «mancavi tu in tv! Potevi restare la moglie di Bonolis invece no!!!». Altri invece leggono in queste parole una piccola rivalità che verrà esplicitata in trasmissione: «Aiuuutooo – nota un fan fra tanti - qua si inizia bene ancor prima di iniziare...».

