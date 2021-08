Grande Fratello, l'ex concorrente mamma per la seconda volta: «Mi scoppia il cuore!»

Caterina Siviero, fra le protagoniste della dodicesima edizione del Grande Fratello, è diventata di nuovo mamma. L’ex gieffina Caterina Siviero ha dato l’annuncio dal suo account Instagram con un post che la vede assieme al compagno Marco Contini e al nuovo arrivato in famiglia, il figlio Carlos Andrea.

Grande Fratello, Caterina Siviero di nuovo mamma

Caterina Siviero è diventata di nuovo mamma all'ospedale di Vicenza. Dopo Camilla, nata dalla sua relazione col compagno, il calciatore Marco Contini, l’ex gieffina della dodicesima edizione ha dato alla luce il secondogenito, Carlos Andrea. A dare l’annuncio proprio l’ex gieffina con un post dal suo account Instagram: «Mi scoppia il cuore – ha scritto su Instagram Caterina a fianco di uno scatto con il figlio e il fidanzato - 20/08/2021, 4 kg per 53 cm di puro amore. CARLOS ANDREA BENVENUTO AMORE DI MAMMA E PAPÀ. Noi stiamo benissimo , è stato un parto meraviglioso, lacrime di gioia. Ed è proprio vero ci si innamora per la seconda volta. Adesso non vediamo l’ora di fargli conoscere Camilla».

Caterina Siviero, Marco Contini e la figlia Camilla (Instagram)

Caterina Siviero, che ha abbandonato il mondo della tv, è fidanzata con Marco Contini dal 2016 e due anni dopo è nata la prima figlia Camilla. Durante il Grande Fratello Caterina ha avuto una relazione con il coinquilino Armando Avellino, andata avanti per qualche tempo anche dopo la fine del reality.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 18:40

