Guendalina Tavassi e il nuovo fidanzato: eccola con Federico Perna dopo l'addio all'ex marito

Guendalina Tavassi rende pubblica la sua relazione con il nuovo fidanzato Federico Perna. Guendalina Tavassi ha recentemente messo fine del suo matrimonio con l'ex marito Federico D’Aponte, da cui ha avuto i figli Chloe e Salvatore.

Guendalina Tavassi e il nuovo fidanzato: eccola con Federico Perna

Guendalina Tavassi, dopo qualche remora, rende pubblica la sua relazione col nuovo fidanzato, Federico Perna. Qualche giorno fa i due erano stati sopresi insieme e la foto era velocemente circolata sui social, spingendo Guendalina a confessare il suo nuovo amore anzitempo, dato che voleva aspettare a dare l’ufficializzazione per il bene dei figli. Un po’ forse costretta dalla situazione la Tavassi ha deciso di rendere partecipi i follower della sua vita sentimentale pubblicando una stories mentre passeggia mano nella mano assieme al compagno.

Anche Federico Perna ha ufficializzato il legame, attraverso un post in cui compare assieme a Guendalina Tavassi, seguita da una lunga didascalia: «Finalmente - ha scritto su Instagram - ho trovato la felicità, con una persona che per me vale moltissimo, chi non la conosce realmente non puó sapere, sia per i trascorsi,sia per il suo aspetto fisico, sia perchè la gente è cattiva, ma senza sapere le persone non dovrebbero giudicare MAI. È una persona vera, e da come si comporta e da come parla è anche un grandissima Mamma, e và rispettata per questo. Sin da subito ci siamo trovati, dalle cose più semplici a quelle più grandi, stiamo bene insieme e abbiamo un feeling pazzesco, credo molto in lei e in Noi. Il resto non conta, quello che conta è essere felici, con un sorriso grande sempre stampato in faccia :)».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 19:37

