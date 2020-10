Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Enock: «Hai stufato. Sei un comodino senza cervello!». Da opinionista sottotono a regina indiscussa della decima puntata. Antonella Elia ha lanciato continue stoccate ai concorrenti della casa per tutta la serata, i social l'acclamano.

Antonella ELia durante la decima puntata del Grande fratello Vip ha mandato in delirio i social perchè ha dato voce alle proteste. Prima si è scagliata contro Matilde Brandi, Poi ha ridato del comodino a Andrea Zelletta e al momento delle nomination, quando il "branco" ha inizato a votare Guenda Goria ha messo subito i puntini sulle i. IN paricolare dopo la nomination di Enock ha detto: «Che noia, tu non hai cervello fai solo quello che dicono gli altri. Io non ti conosco ma ti guardo e mi sembra veramente tu sia pilotato», «Non ti puoi permettere - risponde Enock - tu non mi conosci!». Anche il fratello Mario Balotelli è intervenuto su twitter dicendo «Antonella fai la brava»

#gfvip Antonella fai la brava . — Mario Balotelli (@FinallyMario) October 16, 2020

MA FACCIAMO CONDURRE IL GF AD ANTONELLA ELIA PER FAVORE. CHE ASPETTIAMO? #GFVIP — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 16, 2020

MADONNA ANTONELLA TI AMOOOOOOOOOOOOOOO SOLO VERITÀ #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) October 16, 2020

ANTONELLA MA NON È CHE CI HAI LETTI CI HAI PROPRIO STUDIATI TUTTA LA NOTTE STO URLANDO FINALMENTE ABBIAMO CONSIDERAZIONEEEEEEEE #gfvip — Eli (@eliscrivecose) October 16, 2020

“Tu non mi conosci e ti permetti di parlare, Antonella. Anche l'altra volta, che mi hai dato del comodino da notte”.



Beh, caro Enock, ma è proprio perché non ti sei fatto conoscere che noi e Antonella ti diamo del comodino#GFVIP — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) October 16, 2020

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 01:20

