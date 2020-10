Grande Fratello Vip: Matilde Brandi litiga con tutte, anche con Antonella Elia: «Sei una coatta». La giugulare della Brandi è messa a dura prova durante la diretta decima puntata che stiamo seguendo su Leggo.it. La showgirl non riesce proprio a contenere la sua rabbia.

Dopo soli nove munuti dall'inizio della decima puntata del Grande Fratello Vip, Matilde Brandi è letteralmente esplosa. La prima malcapitata è stata Maria Teresa Ruta che l'ha accusata di voler ideare finti litigi a favore di telecamera. Poi è toccato alla figlia Guenda Goria che non si è lasciata intidimidire dalla giugulare di Matilde brandi sempre più in fuori e anzi ha ribadito tutta la sua volglia di non voler far parte del branco.

Poi è stato il turno di Stefania Orlando amica di vecchia data della Brandi che invece si è più avvicinata a Tommaso Zorzi. In coclusione è arrivata anche Antonella Elia che ha difeso Guenda. Matilde ha urlato anche contro di lei: «Siamo amiche vieni pure ai miei aperitivi», ma la Elia non si smuove: «Io e te non siamo amiche e sono venuta solo una volta ai tuoi aperitivi. E se proprio lo vuoi sapere io amo Guenda e tu sei proprio una coatta!».

