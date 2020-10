Federica Panicucci scoppia in lacrime a Verissimo: «Non ho superato il dolore...». Silvia Toffanin commossa

Su Leggo.it le ultime novità. Federica Panicucci scoppia in lacrime a Verissimo: «Ci sono momenti in cui devi attraversare il dolore». Silvia Toffanin commossa. Oggi, la conduttrice di Mattino 5 è stata ospite a Verissimo per presentare il suo nuovo libro "Il coraggio di essere felice". Federica Panicucci ha parlato poi a cuore aperto della sua vita, toccando temi molto intimi.

Leggi anche > Manila Nazzaro, il dramma segreto a Verissimo: «Ho scoperto un carcinoma all'utero». Silvia Toffanin commossa

La conduttrice ricorda la perdita del suo papà, che dice di non aver ancora superato. «Ci sono dei momenti - spiega in lacrime - in cui non riesci a essere positiva nel dolore. Devi viverlo quel dolore, attraversarlo e andare oltre. La vita ti dà dei doni ogni giorni, devi avere la capacità di coglierli, anche se il dolore riaffiora».

La conduttrice di Mattino 5 parla poi della separazione da Mattia Fargetta. «Come tutti i momenti di cambi di vita non sono mai facili. Serve un rispetto l'uno per l'altro forte e l'amore per i tuoi figli. È il tratto distintivo che devono avere due genitori quando decidono di separare le loro strade».

Federica Panicucci conclude parlando del nuovo compagno Marco Bacini: «Noi donne meritiamo uomini che ci guardino sempre con occhi innamorati. Che ci dicano che siamo belle anche nei nostri momenti peggiori. Lui lo fa. Quando ci sposeremo, verremo qui a Verissimo a dirlo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA