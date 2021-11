di Ida Di Grazia

GF Vip, ventitreesima puntata: Lulù, Gianmaria, Jessica e Patrizia in nomination. L'eliminata del lunedì sera è Clarissa. A tener banco come sempre il triangolo amoroso Delia - Belli - Soleil. Ma questa volta anche le principesse hanno dato filo da torcere ad Alfonso Signorini. Ufficiliazzati i nuovi concorrenti: Valeria Marini, Giacomo Urtis (in coppia) e Biagio D'Anelli. La cronaca minuto per minuto su Leggo.it.

GRANDE FRATELLO VIP, LA CRONACA DI LUNEDI 29 NOVEMBRE SU LEGGO.IT

01.39 La ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip termina qui. La diretta di Leggo.it torna venerdì 3 dicembre. Grazie per essere stati con noi

01.35 Aperto il televoto. Venerdì prossimo non uscirà nessuno. Il vip più votato sarà sicuramente salvo

01.29 Signorini comunica l'esito delle nomination, ma c'è un comunicato del Grande fratello Vip: «Dopo aver visionato le immagini di poco fa è evidente come Lulù abbia pronunciato frasi gravemente offensivi contro il programma e i suoi componenti, per queste ragioni il GF ha preso la decisioni di nominarti d'ufficio. Poi sei già in nomination. Sarà sicuramente il pubblico a decidere del tuo destino voglio che tu ti renda conto di quello che è successo». Lulù: «In quel momento non me ne sono accorta perchè soffro di attacchi di panico, chiedo scusa, più di questo non farei altro». Signorini: «Io soffro di attacchi di panico da 30 anni e nessuno agisce così, io mi auguro che il pubblico ti salvi ma se tu non sei consapevole puoi uscire da quella porta. Hai offeso me, il programma e i tuoi compagni»

01.23 In nomination Lulù, Gianmaria, Jessica e Patrizia in nomination

01.21 Katia prima di fare la nomination vuole fare una precisazione: «Io le ragazze le ho trattate come mie nipoti, questa violenza contro di me perchè sono adulta mi ha fatto molto male perchè io mi sono prestata a fare tutto. Il tradimento non lo sopporto». La Ricciarelli nomina Jessica

01.21 Manuel nomina Lulù

01.11 Terzo e ultimo ingresso Biagio D'Anelli

01.09 Manila nomina Jessica, Miriana - Soleil, Davide - Lulù

01.04 Jessica - Gianmaria, Aldo - Lulù, Francesca - Jessica, Soleil - Patrizia, Patrizia - Maria

01.00 Lulù nomina Alex, Maria nomina Gianmaria, Giucas - Patrizia, Sophie - Gianmaria, Gianmaria - Lulù

00.51 Alex nomina Patrizia, Carmen - Maria.

00.47 Momento nomination, gli immunin di qeusta settimana sono: Katia, Manuel e Manila. Gli immuni delle opinioniste sono: Miriana e Davide

00.45 Signorini comunica che Urtis e la Marini entrano in gioco come unico concorrente

00.42 Urtis entra nella casa

00.40 In passerella Giacomo Urtis, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

00.37 A dover abbandonare la casa del grande Fratello Vip è Clarissa

00.31 Per le sorelle c'è il cugino Nicolas

00.29 Lulù rientra e si scusa: «Io non posso stare senza le mie sorelle, scusami ho avuto un attacco di panico in bagno». Signorini: «Nella vita ci sono regole che se anche non ci piacciono ce le dobbiamo far piacere. Sono felice che tu sia arrivata»

00.23 Intanto Clarissa e Jessica vanno nella love boath senza Lulù

00.24 Lulù si chiude in bagno a piangere, non vuole uscire dicendo numerose parolacce: «non me ne frega un ca**o». Signorini la rimprovera: «Certe espressioni non le accetto, Lulù è una grande maleducata, strafottente per quale ragione? Perchè non accetta una nomination. Se a Lulù non gliene frega niente della sorpresa, a noi non ce ne frega niente di Lulù e delle sue bizze e io non fermo la trasmissione per lei»

00.21 Lulù, Manila e Clarissa spalle al led per l'esito del televoto: a salvarsi è Manila

00.18 Signorin ici tiene a precisare che Giucas non ricorre all'ipnosi per conquistare le donne

00.13 Patrizia: «Ma dici solo caz*ate! Forse mi hai ipnotizzata e non me lo ricordo. Io continuo a volerti tanto bene, ma tra me e te non c'è mai stato. Ti devo denunciare?», Giucas: «Se lo dici tu io confermo. Io non dico mai cose strane»

00.10 Entra la contessa: «Perchè avendo questa grande amicizia che c'è tra me e te e non come quella tra Alex e Soleil, hai dettto che c'è astato qualcosa? Poi io non ho avuto 1mila uomini, almeno 20 mila. Io ti ho mai dato un bacio nella mia vita?» Giucas: «No, ti ricordi quando facevamo il reality il Ristorante? Tu mi chiamavi, io mi frequentavo con la Cipollari e tu eri gelosa, ci sono i fatti!»

00.05 Momento dedicato a Giucas Casella che a breve incontrerà Patrizia De Blanck

23.57 Belli furioso anche con Soleil: «Ma ti pare che mi trattengo per le telecamere?»

23.52 Soleil: «Forse sono la più lucida, vedo,sento e so e mi faccio due pensierini... è ovvio che Ale si trattenga davanti le telecamere»

23.50 Belli «Quello tra me e Soleil è amore ma non c'è sessualità, pensi che una telecamera mi possa fermare? No»

23.47 Delia ha pubblicato un post su Instagram in cui si dice senza parole dopo aver visto il marito e Soleil baciarsi

23.42 Alex vede le immagini: «Alfonso ma è Simone, lo conosco, tra insieme ad una mia amica, si amano». Samy dallo studio però aggiorna Alex dicendo che Simone si è lasciato, ma Belli non molla: «Conosco SImo e Delia, non cado in questa cosa. So che c'è molta amicizia. NOn siamo una coppia aperta! Io e Delia ci conosciamo molto bene, su questa cosa qui non posso non dirti che questo tipo di foto e di rapporto è quello. E' il dietro le quinte di una sfilata, non posso difendere la mia amicizia con Sole e poi andare contro a questa cosa e non posso vederla altrimenti»

23.37 Soleil è la prima a vederle e commentarle: «Se fosse quello che sembrano mi spezzerebbe il cuore per Alex, sono immagini rubate?» Signorini conferma: «Sì verranno pubblicate mercoledì, io il servizio l'ho intitolato "la vendetta». Soleil: «Mi auguro di no perchè altrimenti sfiorerebbero il ridicolo».

23.34 Soleil e Alex in due stanze diverse per vedere la copertina di Chi con Delia e il modello

23.25 A breve una sorpresa per le principesse

23.22 Miriana: «Ovviamente anche io perdo la testa, io non penso di essere una vittima ma una sopravvissuta»

23.19 Soleil: «Per quanto sgradevole il mio commento, di poco gusto e poi mi scuso, ma parlavo di nervosismo, ma tu perchè puoi darmi della cattiva, stupida e prepotente. Come ti permetti tu di parlarmi in questo modo». Miriana: «Dei momenti sì sei cattiva e aggressiva»

23.14 Soleil : «Trovo triste come lei cerchi sempre di rendersi vittima di ogni cosa, poi è tornata da me dopo un'ora per farmi una scenata, mi dà mi lle aggettivi poco gradevoli». Miriana: «Come al solito racconta una storia tutta sua, lei mente». Soleil tra le "cattiverie" dette anche "è tutta colpa della menopausa". La Volpe dallo studio: «Non potevi non saperlo perchè hai visto la linea della vita e sai quello che ha passato. Il rispetto delle donne». Sonia non è d'accordo: «Miriana ha delle manie di persecuzione e vive di clliche, attacca delle personalità forti, puoi quando si rende conto di non poter ribattere, inizia a piangere. Mi dispiace che venga vista come vittima, ma non lo è, lo ha fatto anche con Nicola».

23.12 Si volta pagina e si parla della lite tra Miriana e Solei a causa di un arricciacapelli

23.08 A salvarsi anche Carmen Russo

23.07 Manila, Clarissa, Lulù, Soleil e Carmen sono al televoto. La prima a salvarsi è Soleil

22.58 Chiuso il televoto

22.53 Cipriani: «In realtà quando si sonon spente le luci non è cambiato nulla»

22.50 Nessun problema, le due si abbracciano, ma vediamo la clip sui litigi passati tra le due.

22.47 Ad accogliere Valeria Marini sarà Francesca Cipriani che viene freezzata, tra le due non corre buon sangue

22.43 Valeria Marini davanti la porta rossa e la benda all'occhio, dopo un delicato intervento chirurgico: «Per me vuol dire fare rewind e rinascere. Mi piace moltissimo Manuel, ha una grande poesia dentro»

22.40 Delia sabato era a Torino per una sfilata, ma nel backstage si è avvicinato ad un modello, Simone Bonaccorsi, lasciandosi andare ad effusioni di grande complicità. Più tardi vedremo la cover di Chi e le reazioni di Alex Belli

22.39 Signorini fa una precisazione su quanto ha detto Katia: «Voglio che si eviti qualsiasi riferimento al razzismo, ma alle figure iconiche simbolo dell'indifferenza che non vedono, non sentono e non parlano»

22.25 Si volta pagina, è il momento delle principesse che hanno detto di meritarsi di più di stare al GF rispetto agli "anziani". La Ricciarelli è piccatissima: «Dovete smetterla di parlare del vostro passato e avere più rispetto, sembrate le tre scimmiette»

22.16 Per Alex: «Se Delia ha capito il mio discorso ha reagito come deve, non so più come spiegarvelo che c'è una bella complicità, è una forma d'amore un po' diversa. Quando mi date un ruolo cerco di farlo». Signorini: «Io vi ho chiesto di darvi un bacio vero ma non immagino così, voi ci avete messo del vostro». Katia: «Più sto qui con loro più li vedo attaccati, ci deve essere qualcosa»

22.11 Dopo lo spettacolo della Turandot le attenzione tra Alex e Soleil non sono finite. Clip con i commenti degli altri inquilini

22.07 Soleil ride: «L'avevamo programmato diversamente, poi l'emozione, la pioggia ci ha fatto entrare nel ruolo»

22.04 Alex: «Ogni cosa che si fa qua dentro non va mai bene, in scena io faccio l'attore... è un riadattamento televisivo». Signorini sottolinea che quello non è un bacio scenico «Una mia amica non la bacio con quell'impeto o passione»

21.59 I ragazzi rivedono la cip di venerdì scorso con l'ingresso di Delia

21.53 Vediamo la clip della Turandot con il bacio incriminato

21.48 Alex, Soleil e Delia sono il triangolo di questa edizione. Dopo il bacio tra Alex e Soleil, Delia si è "vendicata" tra le braccia di un altro uomo

21.44 Le anticipazioni di Alfonso Signorini tra i nuovi ingressi e il bacio hot tra Soleil e Alex Belli

In nomination questa sera al Grande fratello Vip Manila, Clarissa, Lulù, Soleil e Carmen. Per una concorrente che abbandonerà la casa ne entreranno altri tre. Ufficializzati i nomi di Valeria Marini e Giacomo Urtis, che dovrebbero entrare come unico concorrente, e poi Biagio D'Anelli.

I vipponi ancora non sanno che il GF Vip non terminerà a dicembre, ma la finale verrà disputata a metà marzo

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Novembre 2021, 01:58

