GF Vip, Katia contro le principesse: «Sembrate le tre scimmiette». Deve intervenire Signorini

GF Vip, Katia furiosa con le principesse: «Sembrate le tre scimmiette». Deve intervenire Signorini. Si scaldano gli animi durante la diretta del lunedi sera, in particolare si accende una discussione tra la soprano e le tre sorrelle.

E' uno scontro generazionale quello tra Katia Ricciarelli e le tre principesse Selassiè (Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy). La soprano accusa le sorelle di essere irrispettose, di pensare ai trucchi e alle borsette. «Qui ci sono persone che credono che possono parlare solo sulla base delle esperienze fatte ribatte Clarissa - Dicono che siamo patetiche, che siamo bambine, che giriamo con la borsetta, quando penso che ognuno è libero di andare in giro come preferisce. Proprio con Katia mi è successa una cosa del genere, mi urla e mi fa: ‘Stai zitta, ragazzina!'».

In uno dei confessionali le principesse Sellasiè hanno detto che sarebbe meglio che venissero eliminati i concorrenti più "anziani" per lasciare spazio ai giovani.

La Ricciarelli è piccatissima: «Voi gridate sempre e posso rispondere a una di voi e non a tutte e tre che parlate contemporaneamente. E poi smettetela di parlare della vostra vita, del vostro passato, che noi comunque rispettiamo. La smetterete di passare davanti a me: ‘amore, adoro'. Non fate più queste cose, ragazzi. Voi parlate che sembrate le tre scimmiette, dovreste maturare delle vostre idee».

Su quest'ultima frase deve intervenire Alfonso Signorini per una precisazione: «Voglio che si eviti qualsiasi riferimento al razzismo, ma alle figure iconiche simbolo dell'indifferenza che non vedono, non sentono e non parlano»

