GF Vip, Alex Belli contro Signorini sul bacio con Soleil: «Voi mi avete dato questo ruolo»

GF Vip, Alex Belli sbugiarda Signorini sul bacio con Soleil: «Voi mi avete dato questo ruolo». La ventitreesima puntata si apre inevitabilmente sul triangolo Delia, Belli e Soleil. Il conduttore e tutti gli inquilini della casa sono convinti ci sia molto più.

Il bacio che Alex Belli e Soleil si sono scambiati al Grande Fratello Vip, durante la Turandot ha generato grandi polemiche fuori e dentro la casa. Durante la diretta di lunedì sera Alfonso Signorini ha rimandato più volte la clip del bacio incriminato con Alex Belli piuttosto risentito. (Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

«Ogni cosa che si fa qua dentro non va mai bene - dice l'attore - in scena io faccio l'attore... è un riadattamento televisivo». Signorini sottolinea che quello non è un bacio scenico «Una mia amica non la bacio con quell'impeto o passione».

Soleil ride: «L'avevamo programmato diversamente, poi l'emozione, la pioggia ci ha fatto entrare nel ruolo». Dopo lo spettacolo della Turandot le attenzione tra Alex e Soleil non sono finite «Se Delia ha capito il mio discorso - prosegue Belli - ha reagito come deve, non so più come spiegarvelo che c'è una bella complicità, è una forma d'amore un po' diversa - poi rivolgendosi a Signorini - Quando mi date un ruolo cerco di farlo».

«Io vi ho chiesto di darvi un bacio vero - ribatte il conduttore ma non immaginavo così, voi ci avete messo del vostro». Katia: «Più sto qui con loro più li vedo attaccati, ci deve essere qualcosa»

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Novembre 2021, 01:59

