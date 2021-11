GF Vip, diretta ventiduesima puntata: Delia Duran pronta a entrare nella casa. Le nomination di questa sera, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, non vedranno nessuna eliminazione. Al televoto ci sono: Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni in nomination.

Questa sera al Grande Fratello Vip non ci sarà nessuna eliminazione, il telefoto decreterà la preferita della puntata. L'eliminato uscirà solo lunedì 29 novembre, quando ci saranno altri nuovi ingressi. Grande attesa poi per il faccia a faccia tra Delia Duran e Alex Belli.

Un’altra emozionante sorpresa attende Francesca Cipriani. Dopo la proposta di matrimonio della scorsa puntata, la showgirl incontrerà la madre. Nella Casa c’è aria di bufera: nel corso degli ultimi giorni tante le incomprensioni sfociate in veri e propri scontri che hanno messo a repentaglio l’equilibrio del gruppo.

In nomination: Carmen Russo, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Novembre 2021, 18:16

